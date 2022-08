Un turista che stava trascorrendo le vacanze a Palinuro, in provincia di Salerno, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per aver lasciato il suo cane chiuso per più di un’ora in auto, sotto il sole e in condizioni di evidente sofferenza, per andare a mangiare al ristorante.

Palinuro, lascia il cane in auto e va a mangiare al ristorante

L’uomo avrebbe parcheggiato l’auto, con i finestrini chiusi, per poi dirigersi al vicino ristorante per pranzare. Sarebbero stati alcuni passanti ad accorgersi dello stato di sofferenza del cane e ad allertare le forze dell’ordine per metterlo in salvo.

Giunti sul posto, i carabinieri avrebbero abbassato dall’esterno il finestrino dell’autovettura, per consentire al cane riprendersi, per poi mettersi alla ricerca del padrone. Lo avrebbero ritrovato proprio seduto al tavolo del ristorante, mentre consumava tranquillo il suo pasto, noncurante del rischio di perdere il cane, chiuso in un’auto ormai aveva raggiunto i 40 gradi di temperatura.

Il padrone dell’animale, per motivare il suo comportamento dinanzi ai carabinieri, si sarebbe giustificato dicendo semplicemente di non essersi reso conto di averlo messo in pericolo. E’ stato, intanto, deferito all’autorità giudiziaria. Una volta liberato dall’auto, il cane si sarebbe ripreso senza richiedere particolari interventi sanitari.

Soltanto pochi giorni prima, a Palinuro, due cani, Dylan e Vita, si erano resi protagonisti di un episodio del tutto opposto: hanno partecipato ad un’eccezionale operazione di salvataggio portando in salvo cinque ragazzi che stavano rischiando di annegare.