Meteo. Nuova ondata di caldo dall’Africa infiamma il Sud: temperature fino a 40°

Dopo una settimana di tregua al Nord, con precipitazioni sparse e temperature più gradevoli anche al Sud, l’Italia è ripiombata nella morsa del caldo.

Meteo, ondata di caldo africano

Responsabile delle temperature alte è l’ondata di calore dall’Africa del Nord e in espansione verso il Mediterraneo centrale. I prossimi giorni saranno roventi, le temperature raggiungeranno ovunque i 37-38° e in alcuni posti anche i 40°. Il picco è atteso per venerdì 5 agosto al Nord, tra sabato 6 e domenica 7 al Centro-Sud, ma la settimana prossima ci sarà una leggera flessione delle temperature.

Nella giornata di domani, mercoledì 3 agosto, il tempo sarà soleggiato e stabile in gran parte del Paese. Le aree più calde saranno quelle tirreniche e le Isole dove si potranno toccare i 37-38 gradi. Da Sabato 6 agosto qualche precipitazione potrebbe interessare anche le zone di pianura al Nord-Ovest. Nel weekend al Nord ci saranno delle piogge, mentre al Sud continuerà il bel tempo ma da lunedì si tornerà a respirare con temperature più gradevoli.

Crisi dell’estate fino a Ferragosto

Le ultime proiezioni meteo preannunciano l’arrivo di una vera e propria crisi dell’estate che, dalla prossima settimana, potrebbe prolungarsi fino a Ferragosto.