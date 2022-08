Bacoli. Arriva la prima stazione pubblica per ricaricare mezzi di trasporto elettrici gratuitamente. E’ la prima in Italia e a dare l’annuncio è il sindaco Josi Gerardo della Ragione.

Bacoli, la prima stazione pubblica in Italia per ricaricare mezzi elettrici

“È la prima in Italia! – ha detto su Facebook – Abbiamo appena montato la prima stazione pubblica, e totalmente green, di ricarica per bici, monopattini ed overboard. A Bacoli. Consentirà di ricaricare tutti i mezzi di trasporto elettrico: privati ed in sharing. Gratis“.

“Sì, avete letto bene. – prosegue – Sarà possibile ricaricare i propri mezzi, gratuitamente. La troverete al Fusaro. A due passi dalla stazione della ferrovia Cumana. A due passi dal Parco Borbonico. A due passi dalla Casina Vanvitelliano. In piazza Rossini. Sappiate che questa stazione è autoalimentata, per intero, grazie ai pannelli solari calpestabili. In Italia, ad oggi, non ci sono stazioni pubbliche per la ricarica di monopattini e bici, completamente alimentate da pannelli solari. Tra pochi giorni la inaugureremo. E sarà subito funzionante. Con ben otto postazioni. La stazione di ricarica eroga dai 36 ai 42 V di voltaggio, con un consumo massimo pari a 1175 watt. Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo per l’incredibile risultato raggiunto. E l’ottimo lavoro di sinergia con la ditta e con gli uffici. Un importante passo in avanti per la rigenerazione urbana, l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Insieme, cambiamo la città. Insieme, siamo una squadra capace di tutto. Per il bene della nostra terra. Un passo alla volta“.