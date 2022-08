Una tempesta di fulmini si è abbattuta sull’isola di Ischia stanotte. Le foto che stanno circolando sul web e sui social sono spettacolari.

Tempesta di fulmini su Ischia: le foto

La più emblematica è quella dove una saetta sembra centrare il castello aragonese simbolo dell’isola verde. Solo un gioco di prospettive fortunatamente. Le altre immagini mostrano la tempesta di fulmini abbattersi anche sul porto della perla del golfo di Napoli.

Bomba d’acqua sul Napoletano: anche oggi allerta meteo

Ieri pomeriggio una bomba d’acqua si è abbattuta su Napoli e provincia, creando non pochi disagi.

“Temporali e acquazzoni stanno colpendo nuovamente Napoli e la sua provincia e sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per creare allagamenti e disagi”, così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli che ha avuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini. “A Villaricca una mamma con tre bambini, che passeggiava, è stata colta di sorpresa dal temporale e si è ritrovata su una strada completamente allagata. La donna ha cercato riparo sotto ad un balcone, non potendo proseguire oltre, e fortunatamente una persona che passava di lì in auto li ha soccorsi e portati in salvo”, ha continuato.

Previsto anche per oggi maltempo in Campania. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle 12 alle 21 di oggi. I temporali, esattamente come quelli previsti per oggi, potranno essere improvvisi, forti e localizzati: i fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione, incertezza previsionale ed essere temporanei ma intensi. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento.

Si prevede anche anche un conseguente rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e occasionali fenomeni franosi legati a condizioni particolarmente fragili del territorio.