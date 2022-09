La celebre regista americana Liesl Tommy, giunta in Campania, è rimasta affascinata non solo dalle meraviglie di Amalfi ma anche dal buon cuore di un gruppo di ragazzi che le hanno riconsegnato documenti e soldi che poco prima aveva smarrito. Lei stessa ha voluto ringraziarli attraverso un post diffuso su Instagram.

Regista americana ad Amalfi, perde soldi e documenti: il gesto di un gruppo di ragazzi

“Questi bellissimi giovani italiani mi hanno salvato il c**o stasera. Amalfi ti amo. Italia per sempre. Dio li benedica, la stazione di Polizia di Amalfi e gli angeli buoni che si prendono cura di me ogni giorno”– ha scritto nella didascalia della foto che la ritrae in compagnia dei ragazzi.

A raccontare l’accaduto, attraverso Facebook, è il padre di uno dei giovani del gruppo: “Carissimo figlio, ieri sera ad Amalfi hai compiuto un gesto che racchiude in sé uno dei valori che con tanti sacrifici io e tua madre ti abbiamo insegnato. L’onestà sempre e comunque. Con semplicità e senza indugio, ritrovati ad Amalfi importanti documenti personali, varie carte di credito e denaro smarriti da una turista americana, ti sei recato nella caserma dei Carabinieri e con il loro operato, rintracciata la donna, hai restituito il tutto alla signora”.

Avrebbero potuto tacere, o peggio impossessarsi del denaro, invece si sono battuti con forza per restituire il tutto alla legittima proprietaria. Un episodio che mette in risalto la parte più bella della nostra Regione, forse troppo spesso taciuta, che segue di poco una simile vicenda che ha avuto come protagonisti due turisti francesi.

Nei primi giorni di agosto, la coppia proveniente da Bordeaux si era recata in una nota pizzeria dei Quartieri Spagnoli, a Napoli, non accorgendosi di aver smarrito proprio all’interno del locale una busta contenente 750 euro. Di qui l’intervento dei titolari e dell’intero personale che si sono messi alla ricerca di quei clienti e sono riusciti a riconsegnare loro la somma.