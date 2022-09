Elezioni 25 settembre: tutti i candidati in Campania di Fratelli d’Italia

Il prossimo 25 settembre 2022 si svolgeranno le Elezioni Politiche attraverso cui si formeranno le Camere del Parlamento. Espressione di queste ultime sarà il nuovo Governo, chiamato ad affrontare sfide e problemi di vitale importanza per l’Italia: dalla spesa dei fondi del PNRR alle misure di contrasto alla nuova crisi sorta a causa della guerra in Ucraina. Tutti i candidati in Campania alle elezioni politiche sono stati già resi noti. Qui vediamo in dettaglio le liste presentate in Campania da Fratelli d’Italia.

Elezioni politiche, i candidati in Campania alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, Fratelli d’Italia rientra nella coalizione di centro destra. I sondaggi lo danno come primo partito e molto probabilmente si registrerà un exploit di Giorgia Meloni che potrebbe diventare la prima donna premier. Circa i collegi uninominali le coalizioni hanno scelto dei nomi provenienti dai diversi partiti di volta in volta individuati a seconda delle conveniente strategiche su un determinato territorio.

Uninominali Camera – Campania 1

Domenico Brescia (Giugliano), Mariarosaria Rossi (Napoli Fuorigrotta), Giuseppe Pecoraro (Napoli S. Carlo all’Arena), Monica Maisto (Casoria), Tina Donnarumma (Acerra), Marta Schifone (Somma Vesuviana), Annarita Patriarca (Torre del Greco).

Uninominali Camera – Campania 2

Gimmy Cangiano (Aversa), Carmen Letizia Giorgianni (Caserta), Francesco Maria Rubano (Benevento), Gianfranco Rotondi (Avellino), Imma Vietri (Scafati), Giuseppe Bicchielli (Salerno), Attilio Pierro (Eboli).

Plurinominali Camera – Campania 1

I candidati di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati del collegio Campania 1/01 sono:

Schifone Marta; Schiano di Visconti Michele; Vietri Imma e Russo Giovanni

I candidati di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati del collegio Campania 1/02 sono:

Schifone Marta; Scancariello Luca; Vietri Imma e Russo Giovanni

Plurinominali Camera – Campania 2

I candidati di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati del collegio Campania 2/01 sono:

Schifone Marta; Cerreto Marco; Pace Eleonora e Pagano Vincenzo.

I candidati di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati del collegio Campania 2/02 sono:

Cirielli Edmondo; Pace Eleonora; Carpentieri Nunzio e Maiuri Luisa.

Elezioni politiche, i candidati in Campania al Senato di Fratelli d’Italia

Per quanto riguarda il Senato, ai collegi uninominali vale lo stesso discorso fatto per la Camera dei Deputati: i nomi espressi valgono per la coalizione di centro. Ai collegi plurinominali, invece, le liste sono dei singoli partiti.

Uninominali Senato

Giovanna Petrenga (Caserta), Giulia Cosenza (Benevento), Antonio Iannone (Salerno), Stefano Caldoro (Napoli), Elena Scarlato (Giugliano), Pina Castiello (Torre del Greco), Claudio Barbaro (Acerra).

Plurinominali Senato

I candidati di Fratelli d’Italia al Senato del collegio Campania 1 sono:

Pera Marcello; Petrenga Giovanna; Rastrelli Sergio e Peluso Gabriella.

I candidati di Fratelli d’Italia al Senato del collegio Campania 2 sono:

Petrenga Giovanna; Matera Domenico; Scarlato Elena e Fabbricatore Giuseppe.