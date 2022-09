A Napoli trionfa “Queen Elizabeth”, la pizza con l’oro dedicata alla Regina Elisabetta

La pizza dedicata alla Regina Elisabetta vince il primo Trofeo Memorial Rodolfo Sorbillo che si è svolto a Napoli. Emiliana Scarpa, pizzaiola proveniente dalla Sardegna, con la sua Queen Elizabeth ha trionfato alla manifestazione organizzata in ricordo del maestro pizzaiolo che è stato il primo a ideare il cornicione della pizza ripieno di ricotta. La manifestazione si è svolta a Marechiaro, a Villa Imperiale.

La pizza dedicata alla Regina Elisabetta trionfa a Napoli: gli ingredienti

La ricetta della Queen Elizabeth è composta da ingredienti tipici della cucina isolana: si tratta di una corona adornata con culurgiones, un raviolo tipico sardo che si prepara con un impasto al nero di seppia con scaglie di bottarga, foglie d’oro e crema Parmentier all’anice stellato. La pizza dedicata alla Regina Elisabetta – recentemente scomparsa – si è classificata prima nella categoria “con cornicione” e, grazie ai posizionamenti nelle altre categorie sommati tra di loro, Emiliana Scarpa ha totalizzato il punteggio più alto rispetto a tutti i concorrenti, aggiudicandosi la coppa.

Non solo Queen Elizabeth: le altre pizze ispirate alla Sardegna e all’amicizia con la Campania

Nella categoria Napoletana si è classificata terza con la pizza S’incontru, creata con ingredienti delle tradizioni sarda e campana, in primis i pomodori San Marzano e i datterini di Pula. Ottimi piazzamenti anche con Rais – ispirata alla figura a capo delle tonnare -, Tirrenia – dal nome delle navi che partono da Napoli e giungono a Cagliari e viceversa -, Balente -ispirata all’orgoglio sardo.

Emiliana Scarpa lavora al ristorante Sea Flower di Cagliari. Su Facebook ha celebrato la vittoria così: “Un grazie di cuore a tutti voi, vi ho portato con me. Un grazie speciale a Enrico Cancedda e Andrea Cancedda per la pazienza, per lo sviluppo delle idee, per lo spirito di squadra che che mi ha fatto fare la differenza su tutto e tutti spaccando su ogni categoria. Grazie. Un grazie alla mia spalla Alessio Cao per l’aiuto costante di sempre soprattutto nei giorni di preparazione. Grazie. We are the Champions”.

Il ristorante Sea Flower ha invece espresso il proprio orgoglio così: “Dopo i numerosi successi e riconoscimenti internazionali la nostra pizzaiola Emy ha conquistato anche Napoli vincendo il “Memorial Rodolfo Sorbillo” tenutosi ieri nella Villa Imperiale di Marechiaro. Emiliana ha partecipato e vinto in tutte le categorie 5 categorie della competizione. Nella foto la “Queen Elisabeth”. Pizza su base bianca con fuso di pecorino e petali di bottarga, adornata con culurgiones Ogliastrini con sfoglia nera per la giornata di lutto”.