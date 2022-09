METEO/ Maltempo autunnale, pioverà per giorni in Campania: forti temporali e vento

Stando alle previsioni meteo, l’arrivo di correnti fresche nei prossimi giorni sarà accompagnato dalla prima vera ondata di maltempo autunnale, in grado di scatenare temporali intensi anche in Campania.

Meteo, prima ondata di maltempo autunnale: temporali in Campania

Le ultime mappe preannunciano che l’Italia rischia di essere bersagliata da piogge, vento forte e addirittura neve sulle zone montuose, per diversi giorni. I meteorologi de Il Meteo sottolineano il rischio dei cosiddetti temporali autorigeneranti, finiti sulle pagine di cronaca di recente per il tragico alluvione che ha colpito le Marche.

Già nel weekend le prime precipitazioni colpiranno alcune zone del Paese ma la situazione risulterà peggiore a partire dalla prossima settimana. Da lunedì 26 settembre si farà strada una poderosa depressione sospinta da masse d’aria d’origine artico-marittima che provocherà una prima vera ondata di maltempo autunnale. Si prevede la formazione di un ciclone Mediterraneo in grado di scatenare temporali intensi e violente raffiche di vento.

Le precipitazioni, come confermano gli ultimi aggiornamenti, dovrebbero colpire inizialmente il Nord e le Regioni tirreniche per poi spostarsi al Sud. L’attenzione è rivolta soprattutto su Lazio e Campania dove, in pochi giorni, potrebbero cadere oltre 300 millimetri di pioggia (quantitativo che solitamente copre tre mesi). I fenomeni temporaleschi, dunque, potrebbero insistere per molte ore e giorni sulle stesse Regioni, rischiando di provocare alluvioni.

Di conseguenza si assisterà anche ad un ulteriore calo termico, soprattutto nella zona del Centro-Nord, con il ritorno della neve sulle montagne. L’intensa fase di maltempo, con severo rischio di eventi estremi, potrebbe estendersi fino ai primi giorni di ottobre. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.