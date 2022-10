Tragedia a Napoli, lite alla cassa del supermercato: uomo accoltellato mentre fa la fila

Napoli. Lite alla cassa del supermercato si trasforma in tragedia. Uno dei due clienti è stato accoltellato dall’altro mentre era in fila.

Lite alla cassa: uomo accoltellato a Napoli

E’ successo in un supermercato di via Arenaccia, vicino piazza Carlo III. Un 42enne è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli inquirenti in queste ore stanno ascoltando i presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne.

L’episodio è accaduto ieri sera, un 42enne del posto, persona già nota alle forze dell’ordine, era in fila alla cassa al supermercato insieme ad altre persone. Con una di queste avrebbe iniziato a discutere animatamente per futili motivi. Dopo gli insulti sarebbe scoppiata la vera e propria rissa in cui l’altro uomo l’avrebbe colpito con un oggetto affilato. L’aggressore sarebbe scappato via mentre il 42enne è stato portato in ospedale dove i medici hanno riscontrato ferite multiple al braccio sinistro con ematoma e ferite multiple al torace.

I carabinieri della compagnia Napoli-Stella stanno cercando di individuare l’aggressore, che potrebbe essere arrestato già nelle prossime ore.