FOTO/ AstroSamantha, nello spazio con Napoli nel cuore: “Guardate Pompei e il Vesuvio”

Samantha Cristoforetti, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, attualmente al comando della missione scientifica Minerva, ha omaggiato ancora una volta Napoli dallo spazio, regalando due suggestivi scatti.

“Ciao Napoli! Riuscite a distinguere Pompei e il cratere del Vesuvio proprio accanto a Napoli? Un ringraziamento speciale a Forcella, è stato bello parlare con Cielo Itinerante all’inizio di questa settimana. Restate curiosi” – questa la didascalia che accompagna le immagini diffuse da AstroSamantha su Twitter.

Nella prima si vede la città di notte, illuminata da una miriade di luci, con il Vesuvio che appare come un grande buco nero. Nella seconda, scattata di giorno, spicca il Golfo partenopeo, abbracciato dal blu intenso del mare, con ancora una volta il “Gigante Buono” che sovrasta la scena.

Proprio pochi giorni fa la Cristoforetti aveva scelto di collegarsi con i bambini del rione Forcella per rispondere alle loro domande e curiosità, a conferma del forte legame tra la celebre astronauta e la città partenopea, culla del suo successo. Proprio a Napoli, infatti, si è formata, frequentando prima l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli poi l’università Federico II, ponendo le basi della sua brillante carriera.

Anche lo scorso agosto, durante una delle recenti missioni, l’astronauta con Napoli nel cuore aveva postato due ulteriori scatti della città vista dallo spazio, commentando in napoletano: “Comm’e’ bella comm’e’ bella, ‘a citta’ ‘e Pulecenella”.

Ciao #Napoli! Can you make out #Pompeii and the crater of Mount Vesuvius right next to #Naples? And a special shout-out to #Forcella, it was lovely talking to you @CieloItinerante earlier this week – stay curious! 👏#CiaoItaly #MissionMinerva #ICYMI: https://t.co/SolqwUOL9K pic.twitter.com/BgAjpgWIxr

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 9, 2022