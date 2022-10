Qualiano. Stanno circolando sul web le foto provenienti dal cimitero della cittadina in provincia di Napoli. Le immagini, almeno stando alla segnalazione su facebook, mostrano dei ragazzi che saltellano da un tetto all’altro delle cappelle.

Cimitero di Qualiano: le foto della vergogna

“Questo è quello che fanno i ragazzi, saltellano sulle cappelle dei morti senza rispettare il loro eterno riposo. Rischiano anche di cadere e farsi male”, è il commento dell’utente che ha segnalato l’accaduto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Tantissimi i commenti di condanna, ma c’è anche chi non crede che siano foto reali.

Napoli, dopo 20 anni di abbandono riapre il Cimitero degli Inglesi

Dopo 20 anni di chiusura riapre a Napoli il Cimitero degli Inglesi, nome con cui è noto quello che ufficialmente è denominato Cimitero acattolico di Santa Maria della Fede.

Il Cimitero degli Inglesi a partire dal 1826 ha accolto le spoglie di nobili, scienziati, artisti e gente comune, tutti cittadini britannici residenti in città. Negli anni il cimitero, ricco di monumenti a custodia delle cappelle funebri, è stato inglobato dai palazzoni popolari del quartiere, ragion per cui se ne decise la chiusura spostando le tombe nel nuovo cimitero. Oggi, con la riapertura del Giardino Storico, anche la piazza antistante è stata bonificata e, da enorme parcheggio abusivo, è stata trasformata in zona pedonale con giardinetti e panchine.

“Stiamo bonificando e restituendo alla cittadinanza pezzi di città grazie a una gestione più ordinata del personale che abbiamo – ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi presente alla cerimonia di apertura – e a breve sigleremo un accordo con la Sma, la società regionale, per la gestione di alcuni parchi e alcune aree della città. Stiamo lavorando per rimette a posto il verde cittadino, ma serve la collaborazione e la partecipazione di tutti affinchè sia mantenuto il rispetto degli spazi comuni di cui usufruiscono soprattutto bambini e anziani”.