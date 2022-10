Quali sono i musei più popolari della Campania? A stilare la classifica è Musement, la piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo.

Musei più popolari della Campania: la classifica

Ha pubblicato un elenco dei tre musei più apprezzati di ciascuna regione italiana, analizzando più di 1.000 musei sul territorio nazionale, componendo le diverse top 3 sulla base del numero di recensioni ricevute su Google.

A settembre, con l’arrivo dell’autunno, si riapre ufficialmente la stagione dei musei. Musei archeologici, gallerie d’arte, mostre scientifiche, nel nostro Paese l’offerta museale è vastissima e molto variegata. “Abbiamo scoperto che non serve viaggiare lontano per accedere a un patrimonio culturale affascinante, perché ovunque ci si trovi in Italia c’è qualcosa da scoprire“, scrive il sito.

Con oltre 57.000 recensioni, la Galleria degli Uffizi non soltanto guida la classifica in Toscana, ma è anche l’istituzione con il maggior numero di recensioni di tutta Italia. Dallo studio emerge che i musei d’arte sono senza dubbio la tipologia museale più apprezzata.

In Campania i tre musei più popolari sono il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo di Capodimonte e il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Al vertice c’è il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il primo, ospitato all’interno di uno dei palazzi più importanti di Napoli, il Palazzo degli Studi costruito nel Cinquecento, “è particolarmente prestigioso a livello nazionale. Al suo interno si possono trovare diverse collezioni piuttosto estese che raccontano secoli e secoli di storia. Tra le attrazioni da non perdere c’è la collezione egizia, seconda per importanza in Italia soltanto al Museo Egizio di Torino, la collezione farnese, dedicata ai reperti di epoca romana, la collezione Magna Grecia, con ritrovamenti rinvenuti a sud dell’antico Regno di Napoli, e, infine, la collezione numismatica, un’area particolarmente affascinante“, scrivono.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha ricevuto fino ad oggi oltre 22.000 recensioni su Google, con una valutazione media di 4,5/5. Segue quello di Capodimonte con quasi 10.500 recensioni e quello di Pietrarsa con oltre 6800. Entrambi hanno una valutazione media di 4,7.