Tanta Napoli in TV, tornano Mare Fuori e Il Commissario Ricciardi: anticipazioni

Dopo il ritorno di Mina Settembre, che ha già riscosso enorme successo con le prime due puntate, si attende la messa in onda di altre due amate fiction partenopee: Mare Fuori 3 e Il Commissario Ricciardi 2. Altre due produzioni che hanno messo in luce le bellezze della nostra città rendendo Napoli, ancora una volta, protagonista in TV.

Mare Fuori 3 e Il Commissario Ricciardi: anticipazioni e quando andranno in onda

Entrambe le serie rientrano nel palinsesto 2023 della Rai, dunque dovrebbero partire proprio nei mesi invernali del nuovo anno. Più volte gli attori sono stati sorpresi a girare le scene in alcuni luoghi simbolo della città ma anche in altri posti della Campania.

Il Commissario Ricciardi, tratto dai romanzi di Maurizio De Giovanni, vedrà anche nella seconda stagione, trasmessa su Rai 1, l’attore Lino Guanciale nei panni del protagonista. Per lui si presenteranno nuovi tormenti ma anche sorprendenti sospiri d’amore. Sullo sfondo la suggestiva Napoli degli anni Trenta.

Su Rai 2 è attesissimo il ritorno di Mare Fuori, con le nuove puntate della terza stagione pronte a dare risalto nuovamente alle vicissitudini dei ragazzi del carcere minorile di Nisida. Sulla scia del precedente finale, anche i nuovi episodi daranno risalto al tema dell’amore: i protagonisti non solo avranno modo di capire chi sono stati e chi vorranno essere ma nel cammino verso la vita adulta sperimenteranno anche il potere dei propri sentimenti.