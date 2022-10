Bonus asilo nido, fino a 3mila euro per le famiglie campane: come fare domanda

Da oggi, 12 ottobre, è possibile richiedere il bonus asilo nido, messo a disposizione dalla Regione Campania. Di seguito si elencano i requisiti necessari e le indicazioni per fare domanda. La misura rientra nel più ampio piano sociale presentato dal presidente Vincenzo De Luca.

Come richiedere il bonus asilo nido in Campania

Si tratta di un voucher destinato alle famiglie residenti in Campania che copre il pagamento di rette relative alla frequenza, nell’anno 2022/2023, di asili nido campani, pubblici e privati autorizzati/accreditati, da parte dei figli di età dai 0 ai 36 mesi. L’incentivo si riferisce a rette e buoni pasto, sia per il tempo pieno che per quello parziale.

La domanda può essere presentata sia in caso di iscrizione all’asilo già completata sia per quelle ancora non effettuate. Dovrà essere compilata dal genitore che paga la retta. Quest’ultimo deve essere residente in Campania e avere figli a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi. Per ogni singolo figlio va presentata una nuova domanda.

Il massimo importo annuo erogabile è di 3.000 euro per chi detiene un ISEE che non supera i 15 mila euro. La somma scende a 2.500 con ISEE fino a 30 mila euro e a 1.500 con ISEE fino a 40 mila euro. Per presentare domanda bisognerà collegarsi alla piattaforma Servizi Digitali della Regione Campania e cliccare su “Accedi” munendosi di Spid, Cie o Cns.

Per compilarla il richiedente dovrà essere in possesso dei dati anagrafici del figlio (compreso il codice fiscale), i dati della dichiarazione ISEE e specificare se usufruisce di ulteriori bonus. In caso di accoglimento della domanda, il genitore dovrà nuovamente accedere al servizio digitale per perfezionare la richiesta di erogazione del voucher attraverso l’inserimento di tutti i dati e documenti necessari.