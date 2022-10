Maria è stata ritrovata, la 46enne scomparsa dall’ospedale di Frattamaggiore

E’ stata ritrovata Maria, la 46enne di Casalnuovo scomparsa da due giorni. La donna era stata vista l’ultima volta martedì all’ospedale di Frattamaggiore dove era in attesa di un ricovero e poi da lì non si hanno avuto più notizie. La donna, come riporta TeleClubItalia, è stata trovata ad Aversa dove era in stato confusionale, presso un distributore di carburanti della città.

Maria è stata ritrovata ad Aversa

Le sue condizioni di salute sono buone e, al momento, è ricoverata presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Aversa. Maria era arrivata in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore poi si era allontanata senza avvisare nessuno.

La famiglia ha subito denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. Il suo caso è andato in onda anche su Rai3 a “Chi l’ha visto?”, dove nel corso della puntata di ieri sera la famiglia di Maria ha rivolto un appello. Dopo due giorni di ansia è stata ritrovata in buona salute.

Era scomparsa da due giorni

Sono state ore di apprensione per Maria Iorio. Stando a quanto reso noto, la donna stava vivendo un periodo particolare della sua vita, per questo motivo era in attesa di ricovero. Sarebbe stata trasportata al nosocomio in ambulanza ma, da quel momento in poi, si sono perse le sue tracce.

“Maria è stata portata in ambulanza all’ospedale. Quando la mamma ha chiamato di pomeriggio per sapere se poteva portarle degli indumenti, le hanno detto che Maria non è mai stata ricoverata. Siamo andati lì e ci hanno confermato che era andata via. Siamo arrabbiati per il fatto che non siamo stati avvertiti né noi né le forze dell’ordine. Sono passate più di 24 ore e di Maria non sappiamo niente” – ha raccontato Teresa, intervenuta telefonicamente nel corso della puntata.