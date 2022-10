Luca D’Alessio, in arte LDA, è in ospedale e non potrà partecipare all’evento in programma per domenica sera a San Severo, in Puglia. Ad annunciarlo, tramite Instagram, è stato il cantante stesso.

LDA è in ospedale: “Tornerò più forte di prima”

“Buonasera a tutti. Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli. A presto amori, il vostro Luchino” – ha scritto postando uno scatto che lo ritrae in un letto d’ospedale.

Il cantante non ha fornito ulteriori dettagli sul suo stato di salute ma ha voluto tranquillizzare il suo pubblico tramite un video in cui ha spiegato: “Ragazzi vi sto leggendo tutti. State tranquilli, non è nulla di grave. Vi mando un bacione. Vi voglio bene”.

“Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima” – ha concluso.

LDA, dopo la notorietà acquisita nel talent Amici, è diventato uno degli artisti più amati sulla scena musicale partenopea e non solo. Dopo il successo di “Quello che fa male”, con il singolo “Bandana” si è aggiudicato il disco d’oro. La sua esibizione al fianco del padre, Gigi D’Alessio, durante il concerto della scorsa estate a piazza del Plebiscito, ha commosso l’intera platea.