Tac, radiografie e analisi cliniche anche di sabato e domenica. E’ quanto mette in campo l’ASL di Caserta in cinque ospedali della provincia per abbattere i lunghi tempi di attesa per sottoporsi ai test diagnostici. Si parte con l’Ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ma già dal prossimo fine settimana in altri tre presidi ospedalieri del Casertano.

La nota dell’ASL

L’Azienda Sanitaria Locale è fortemente impegnata ad aumentare l’offerta di servizi sanitari all’utenza ed in particolare a dare la possibilità di accedere ai servizi anche nel fine settimana compreso la domenica. Si comunica che già nel mese di ottobre tutti i laboratori di analisi pubblici dell’ASL sono aperti sia il sabato mattina che la domenica mattina con il seguente orario:

Laboratorio del Presidio Ospedaliero “Dott.ssa Guerriero di Maricianise” , ore 8/13

Laboratorio del Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Aversa, ore 8/13

Laboratorio del Presidio Ospedaliero S. Rocco di Sessa Aurunca, ore 8/13

Laboratorio del Presidio Ospedaliero Melorio di Santa Maria Capua Vetere, ore 8/13

Laboratorio del Presidio Ospedaliero di Piedimonte Matese, ore 8/13.

Per la diagnostica radiologica sabato e domenica già è aperta al pubblico dalle ore 8 alle 13 la struttura del Presidio Ospedaliero di Santa Maria Capua Vetere. Per le prossime domeniche è prevista l’apertura negli stessi orari delle radiologie dei Presidi di Aversa, Marcianise e Piedimonte Matese.

Tac, radiografie e analisi. COSA SERVE

Basterà l’impegnativa del medico curante, recarsi di sabato o domenica mattina per potersi sottoporre ai test clinici o diagnostici. Un modo per abbattere i lunghi tempi di attesa e innalzare il livello di offerta sanitaria andando incontro alle esigenze di tanti cittadini che non potendo attendere molto tempo sono spesso costretti a rivolgersi ai centri privati, sobbarcandosi di una spesa esosa per le proprie tasche.