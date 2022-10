Mina Settembre 2, le anticipazioni della quarta puntata: Mina e Domenico si avvicinano

Mina Settembre 2, anticipazioni quarta puntata. Ha debuttato domenica 2 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione della fiction diretta da Tiziana Aristarco.

La trama si basa su un’idea di Maurizio de Giovanni e la protagonista è Mina Settembre, un’assistente sociale, che sente una vera e propria vocazione per la sua professione. Qui vi diamo le anticipazioni della quarta puntata di Mina Settembre 2 che andrà in onda domenica 23 ottobre 2022 a partire dalle ore 21.25 circa su Rai 1.

Nel primo episodio della serata Mina (Serena Rossi) si imbatte nella situazione complicata di Angioletta. Si tratta di una ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Nel frattempo, Titti (Valentina D’Agostino) e Max (Primo Reggiani) si incontrano casualmente ed è così che lui scopre la verità: potrebbe essere proprio lui il padre del bimbo che lei sta aspettando.

La situazione sta diventando insostenibile per Mina, ma non riesce a trovare il coraggio di rivelare tutto a Giulia (Antonia Liskova). Prosegue con le sedute senza svelare quello che ha scoperto.

Nel secondo episodio della serata il tuttofare di fiducia del consultorio si rompe un braccio e deve essere sottoposto a un’operazione. In questa circostanza Mina viene a conoscenza del fatto che lui non possiede dei documenti. L’identità dell’uomo è molto misteriosa. Mina ce la mette tutta per cercare di evitare che passi un guaio sia burocratico sia legale. L’assistente sociale si imbarca alla volta di Taranto con Domenico (Giuseppe Zeno). I due sono alla ricerca della verità sul passato dell’uomo misterioso.

Nel corso di questo viaggio, Mina e Domenico si avvicinano ma Domenico non sa ancora che Mina ha mentito a Giulia in modo vigliacco. Quando lo scoprirà sarà ancora attratto dall’assistente sociale?

Le date delle puntate e dove vederle

Prima puntata – episodi 1 e 2 – in onda domenica 2 ottobre 2022

Seconda puntata – episodi 3 e 4 – in onda domenica 9 ottobre 2022

Terza puntata – episodio 5 e 6 – in onda domenica 16 ottobre 2022

Quarta puntata – episodio 7 e 8 – in onda domenica 23 ottobre 2022

Quinta puntata – episodio 9 e 10 – in onda domenica 30 ottobre 2022

Sesta puntata – episodio 11 e 12 – in onda domenica 6 novembre 2022

Mina Settembre 2 in streaming è disponibile nel catalogo di RaiPlay.