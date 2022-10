Sull’inaugurazione della sede di Scampia dell’università Federico II, è intervenuto l’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha voluto sottolineare l’impegno della sua amministrazione nel raggiungimento di questo grande traguardo.

A Scampia si inaugura l’università: le parole di de Magistris

“La cronaca cittadina narra che oggi, finalmente, verrà inaugurata la Facoltà di Medicina, Dipartimento di Scienze Infermieristiche, a Scampia. Breve cronistoria di un evento difficile, lungo, tormentato, pieno di ostacoli, ma assai importante per la città e l’area Nord in particolare. Raccontiamo qui i fatti per evitare che qualche inquilino bugiardo di qualche palazzo istituzionale racconti storie che non esistono e si prenda meriti che non gli appartengono” – ha scritto sul suo profilo Facebook.

Ha provveduto, così, ad elencare tutti gli interventi messi in campo per la realizzazione della struttura, dalla sottoscrizione dell’accordo (risalente al 2016) allo sblocco dell’opera e sottoscrizione del protocollo, fino all’avvio e il completamento dei lavori, con relativa copertura economica e successive ripartenze per varie interruzioni.

“Per pochissimo, causa soprattutto covid, non l’abbiamo potuta inaugurare noi. Per quanto riguarda il ruolo centrale del Comune di Napoli in questa opera: a Bassolino il merito di averla pensata, la Iervolino non pervenuta, a noi quello di averla realizzata in collaborazione con gli altri partners istituzionali (nel mio ultimo sopralluogo poco più di un anno fa era praticamente completata), a Manfredi di tagliare il nastro” – ha concluso, evidenziando il mancato merito del sindaco corrente. Del resto, già di recente, si era rivolto all’attuale primo cittadino di Napoli definendolo “un essere bugiardo”.