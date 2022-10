LDA è uscito dall’ospedale, le sue parole in un video: “Sono già a questo. Grazie, vi voglio bene”

LDA ha lasciato l’ospedale. Luca D’Alessio qualche giorno fa aveva comunicato su Instagram di essere stato ricoverato, non spiegando quale fosse il motivo. Poi il silenzio sui social che ha preoccupato i suoi fan. Ieri è tornato di nuovo su Instagram, comunicando di essere stato dimesso dall’ospedale.

LDA dimesso dall’ospedale

In una storia ha detto che si sta riprendendo e che è già a lavoro: “Ragazzi finalmente mi faccio vedere, mi sono un po’ ripreso. Manco il tempo di riprendermi e già sono di nuovo a questo. Questo per farvi capire che non mi fermo mai, grazie mille per tutti i messaggi che mi avete mandato, siete stati super carini. Niente volevo informarvi che sto molto molto meglio, non vedo l’ora di farvi sentire quello che sto facendo”.

Poi ha ringraziato per i tanti messaggi di auguri ricevuti per il suo onomastico, ieri infatti era San Luca: “Poi volevo ringraziarvi per tutti gli auguri che mi state facendo per l’onomastico, sapete che ci tengo molto. Essendo di Napoli per forza, auguri a tutti i Luchi e Luchini”.

Cosa ha avuto

LDA non ha voluto dire il motivo per il quale è stato ricoverato in ospedale e cosa gli è accaduto ma intanto rivela di essere già a lavoro per nuove canzoni. “Buonasera a tutti. Per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli. A presto amori, il vostro Luchino” – aveva scritto postando uno scatto che lo ritraeva in un letto d’ospedale.