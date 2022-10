Napoli, da oltre 24 ore un uomo minaccia di buttarsi dal ponte: traffico in tilt

Napoli – Da più di 24 ore un uomo si trova sul ponte del raccordo che collega Pianura al Vomero minacciando di lanciarsi nel vuoto. I carabinieri, insieme ad un negoziatore, stanno cercando di convincerlo a desistere da ieri. Sul posto, intanto, sono giunti anche i parenti. Il traffico, tra i quartieri di Pianura, Soccavo e Fuorigrotta, è in tilt.

Uomo sul ponte di Pianura, da più di 24 ore minaccia il suicidio

Sono ore di apprensione per l’intera popolazione che spera in un lieto fine. L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, spiegando: “A quanto pare l’uomo si stava dirigendo al lavoro con il furgone di servizio e si è fermato sul ponte scavalcando la recinzione. Da quanto emerge si trova su quel ponte per problemi con la sua consorte, a sua detta non risolvibili”.

Alle 7 di questa mattina, dopo 24 ore esatte, l’uomo si trovava ancora sul bordo del ponte. La situazione non sarebbe migliorata nemmeno nelle ore successive. Intanto la Polizia municipale sta cercando di fronteggiare il traffico veicolare.

“Mi dispiace per quell’uomo, spero che tutto si risolva per il meglio. Io ho impiegato quasi un’ora per arrivare a Fuorigrotta. Anche ieri è stato un calvario, sia all’andata che al ritorno” – ha spiegato un cittadino di Pianura all’Ansa, che ha incontrato non poche difficoltà per raggiungere Fuorigrotta, luogo in cui lavora.