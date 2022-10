Venditti: “Il Napoli è la squadra più bella del campionato. E’ una città che merita”

Antonello Venditti, celebre cantautore romano, è tornato ad esprimere pubblicamente il suo amore per la città di Napoli, attraverso un video pubblicato sui social, subito dopo la partita che ha visto il trionfo degli azzurri sulla Roma.

Antonello Venditti e l’amore per Napoli: “Una città che merita”

Nonostante la sconfitta della sua squadra del cuore, Venditti, tramite una diretta su Instagram, dimostrando grande sportività ha esaltato gli azzurri: “Non si dica che faccio le dirette solo quando la Roma vince. La Roma ha fatto tanto ma il Napoli ha pressato sempre, ci ha creduto. La Roma poteva giocarsela in maniera diversa invece era una partita pensata e alla fine quando ci pensi molto e perdi l’istintività poi alla fine lo fai tu l’errore.

“Il Napoli mi pare che al momento sia la più bella squadra del campionato. Alla fine quello che conta è l’amicizia tra Roma e Napoli. Un romanista alla fine per chi tifa? Mettiamo che la Roma fosse finisse fuori gioco nel campionato, per chi tifereste? Io onestamente tiferei Napoli perché è una città che se lo merita un po’ come se lo merita la Roma”.

“Se non ci riesce la Roma allora sarà per un altro anno. Il Napoli però mi piacerebbe vederlo vivere di gioia perché è una città gioiosa e piena di musica proprio come Roma. Vi voglio bene, faccio i complimenti a Napoli e a tutti i napoletani che saranno contenti” – ha concluso.

I napoletani, per gioire del successo, hanno ripreso in uno striscione proprio la frase di una sua celebre canzone, replicando agli insulti razzisti della tifoseria giallorossa con lo slogan: “E come direbbe Venditti, grazie Roma”.