Mare Fuori 3, quando andrà in onda in Tv e su Netflix: c’è la data

Manca poco per la messa in onda di Mare Fuori 3, la serie ambientata nel territorio partenopeo, tra le più viste ed amate in tutta Italia: emergono, infatti, nuovi aggiornamenti sulla data d’uscita della popolare fiction.

Arriva Mare Fuori 3: c’è la data

Le riprese dei nuovi episodi sono terminate lo scorso settembre e, come da palinsesto, saranno trasmesse il prossimo inverno. La pagina Facebook di Serial Things, nelle ultime ore, ha fornito aggiornamenti più precisi, annunciando che la terza stagione debutterà su Rai 2 a febbraio 2023 con due episodi a settimana. Su Netflix, invece, il lancio è previsto entro fine anno.

“Mare fuori: abbiamo la data. La terza stagione di Mare Fuori debutterà su Rai 2 a febbraio 2022 con due episodi a settimana. I nuovi episodi arriveranno su Netflix entro fine anno” – si legge nel post che ha scatenato reazioni di gioia da parte degli utenti.

Le nuove puntate daranno ancora una volta risalto alle vicissitudini dei ragazzi del carcere minorile di Nisida. Sulla scia del precedente finale, anche i nuovi episodi si incentreranno sul tema dell’amore: i protagonisti non solo avranno modo di capire chi sono stati e chi vorranno essere ma nel cammino verso la vita adulta sperimenteranno anche il potere dei propri sentimenti.

Al centro della scena continuerà ad esserci il territorio partenopeo ed, oltre al carcere di Nisida, sarà dato ampio spazio alle bellezze della nostra città. Intanto, è già in preparazione una quarta stagione.