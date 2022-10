Il Questore della Provincia di Caserta, dott. Antonino Messineo, nella giornata di ieri, ha accolto negli Uffici della Questura di Caserta, l’Appuntato della Polizia di Stato Ferrara Alfonso, in congedo dal 2 ottobre 1974, che nei giorni scorsi ha compiuto l’età di 104 anni.

Di origini partenopee ma casertano di adozione, Ferrara Alfonso ha iniziato la sua carriera a Nettuno, trasferendosi poi a Roma presso il Ministero dell’Interno e successivamente presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta; infine, ha prestato servizio presso il Reparto Celere di Napoli (attuale IV Reparto Mobile) fino al suo congedo dall’amata Polizia di Stato.

Durante l’incontro, carico di emozionanti ricordi, ha raccontato con grande commozione gli anni dedicati alla Polizia di Stato, rievocando anche gli anni trascorsi nell’Aeronautica Militare durante il 2^ Conflitto Mondiale.

Accolto con gran calore dalle donne e dagli uomini della Questura di Caserta, si è commosso per l’affetto dimostrato da tutti e dal Sig. Questore, che lo ha omaggiato di una targa commemorativa che ha espresso congratulazioni per il non comune traguardo raggiunto.