Manifestazione in Piazza Plebiscito, De Luca: “Da Napoli partito un forte messaggio di pace”

“Con la manifestazione di questa mattina a Piazza del Plebiscito è partito da Napoli un forte messaggio di pace“. A dirlo è il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Manifestazione De Luca: “Forte messaggio di pace“

“Son passati ormai otto mesi dall’inizio di questa guerra atroce e ancora non si intravede una fine. Le soluzioni per uscirne sono due: quella militare, che rischia di portarci direttamente alla guerra atomica, e quella diplomatica, l’unica strada realmente percorribile. In quest’ultima direzione occorre fare un primo, decisivo passo in avanti. Che per noi è il cessate il fuoco, quello che consentirà di riaprire il dialogo, di fermare il bagno di sangue ancora in corso e soprattutto di svegliare i popoli dal sonno della ragione“, prosegue.

“È ciò che, per primo, ha chiesto Papa Francesco, che mi pare l’unica grande personalità che stia seguendo con la lucidità necessaria questa tragedia che ha investito l’Europa e il mondo“, conclude.

Grande partecipazione ieri a Napoli

È stato un grande successo di partecipazione la manifestazione per la pace a Napoli. Migliaia di persone, studenti e cittadini, si sono radunate ieri mattina in Piazza del Plebiscito per dire no alla guerra e ristabilire la pace tra Russia e Ucraina. La manifestazione è stata organizzata dalla Regione Campania ma non ha colore politico.

Nell’annunciare la manifestazione per la pace di Napoli, il presidente Vincenzo De Luca aveva espresso preoccupazione per l’eventuale di una degenerazione nucleare del conflitto. “Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una drammatizzazione inimmaginabile della guerra – ha detto De Luca nella diretta social del 7 ottobre – La Russia ha proceduto all’annessione di 4 regioni ucraine ma soprattutto ha cominciato a circolare in maniera preoccupante l’ipotesi di utilizzo di armi nucleari. Due elementi che determinano una svolta profondamente diversa nella vicenda della guerra e ci obbligano a prendere delle iniziative di massa a sostegno della pace”.

Manfredi: “Non possiamo non fare nulla“

“I nostri giovani sono portatori di valori importanti, in qualsiasi momento difficile della nostra società hanno dato la forza di risposta e cambiamento“, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi.

“C’è stata – prosegue – una grande partecipazione per sostenere il popolo ucraino. Siamo vicinissimi alla loro comunità. Questo è il messaggio di questa piazza per chiedere ai grandi la pace internazionale“.