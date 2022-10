Precipitato per spegnere un incendio, il pilota era campano: era già scampato ad un altro incidente

Canadair Catania. Trovati i resti dei due piloti del Canadair precipitato ieri a monte Calcinera mentre stavano spegnendo un incendio. La notizia è stata confermata dalla Procura di Catania e dai vigili del fuoco.

Canadair Catania, morto pilota di Salerno

Le vittime sono Matteo Pozzoli, 58 anni, di Erba, in provincia di Como, comandante del Canadair 28, e il primo ufficiale Roberto Mazzone, 62 anni, di Salerno.

Sono due i fronti dell’inchiesta aperta dalla Procura di Catania sul Canadair precipitato ieri a monte Calcinera. Il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo: verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali. Il secondo sulla causa dell’incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire: accertare se è stato appiccato e quindi sia stato doloso.

La Procura conferirà l’incarico per l’autopsia sui resti dei due piloti e successivamente quello tecnico per l’analisi della scatola nera, per gli accertamenti sulle cause dell’impatto.

Il cordoglio del sindaco

A Salerno, città di Roberto Mazzone, c’è lutto e dolore per la sua scomparsa. Il 62enne era un pilota esperto e lascia la moglie e due figli di 18 e 22 anni. I media hanno raccontato che la vittima nel 2003 scampò ad un altro incidente aereo ed effettuò un eroico atterraggio di fortuna sulla spiaggia di Salerno.

Mazzone era impegnato anche nel sociale e nel volontariato con l’associazione Soccorso Amico di Salerno, che aveva contribuito a fondare. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha espresso cordoglio: “Esprimo il profondo cordoglio mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta per la tragica morte di Roberto Mazzone perito in un incidente aereo mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio sulle pendici dell’Etna”.