Arriva la Luna Rossa, come vedere lo spettacolo dell’eclissi totale di luna

Luna Rossa in arrivo. Novembre sarà un mese ricco per gli appassionati di astronomia. Si parte con martedì 8 novembre, in cui si verificherà il plenilunio (detto anche Luna del Castoro) e anche un’eclissi totale di luna che purtroppo sarà visibile solo in alcune parti della Terra.

Arriva la Luna Rossa l’8 novembre: dove sarà visibile

Islanda, Asia, Australia, Nord America, gran parte del Sud America, Pacifico, Atlantico, Oceano Indiano, Artico, Antartide, esclusa l’Italia e quindi Napoli. Ma potremo comunque seguire il fenomeno tramite streaming online ( o ad esempio in diretta facebook su pagine come “Passione Astronomia”).

L’eclissi totale di luna si verifica quando la terra “passa” tra il satellite ed il sole proiettando un cono d’ombra, e nelle zone in cui sarà visibile sarà possibile osservare il disco lunare assumere una tinta rossa.

La luna piena del mese di novembre si verificherà l’8 novembre alle 11:02 GMT (12:02 ora italiana). Nella tradizione dei nativi americani questa luna si chiama “Luna del Castoro” (Beaver Moon). Questo perché in questo periodo la temperatura è più fredda e gli animali (come i castori) si preparano all’arrivo dell’inverno costruendo le loro tane.

La prossima Luna di sangue si avrà nel 2025, mentre un’altra eclissi lunare ci sarà a maggio 2023.