VIDEO/ Maltempo a Napoli, si allaga la stazione: l’acqua scorre dal soffitto

Il maltempo che si è abbattuto a Napoli, e più in generale sulla Campania, ha provocato non pochi disagi alla cittadinanza: oltre alle strade anche diverse stazioni sono state interessate dagli allagamenti, come quella della Circumvesuviana del Centro Direzionale.

Maltempo a Napoli: allagata la stazione del Centro Direzionale

In un video, girato da un cittadino e diffuso dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, si vedono fiumi d’acqua scendere dal soffitto, allagando completamente la banchina. Il corso d’acqua sembra scorrere proprio in corrispondenza dei fili elettrici, come denunciato dall’autore del filmato.

I disagi, tuttavia, hanno portato anche all’interruzione di alcune tratte. A tal proposito, attraverso una nota, l’EAV ha dichiarato: “Le linee vesuviane sono state interessate da disservizi su diversi punti della rete a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Le principali sulle linee per Baiano e per Sarno cause sono legate a fenomeni di allagamento della sede sia in corrispondenza di alcune stazioni che di passaggi a livello per problematiche storicamente legate alla scarsa ricettività del territorio in occasione di copiose precipitazioni”.

“Il problema più grave ha interessato il binario dei treni da Napoli per Sorrento per la caduta di arbusti in

corrispondenza di un muraglione che sovrasta la sede ferroviaria. Con il massimo impegno sia dei tecnici che delle maestranze le suddette problematiche sono in via di risoluzione”.

Il violento temporale si è abbattuto su Napoli e provincia, con strade impraticabili da Marano a Torre del Greco, estendendosi a tutta la Campania. Tra le zone più colpite Montella, Fisciano e Mercato San Severino.