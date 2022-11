Diciassettenne accoltella la nonna e la uccide. E’ successo nella serata di ieri 7 novembre nel Comune di Capaccio-Paestum. Secondo le primissime informazioni al vaglio degli inquirenti sarebbe scoppiata una lite per motivi banali, culminati in una escalation di violenza con una coltellata alla schiena che ha ferito mortalmente la donna di settantasei anni.

La giovane in seguito alla furiosa lite si è riversata in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue e ferita a causa delle colluttazione con la nonna. Successivamente è stata trasportata in ospedale dove è attualmente ricoverata per lievi danni riportati. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli che la stanno piantonando. Solo nelle prossime ore si conosceranno maggiori dettagli che hanno spinto la giovane ad uccidere la nonna.