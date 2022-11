Angela Celentano, test del Dna. La ragazza dal Sud America che ha la sua stessa voglia di caffè sulla schiena farà il test del Dna. Lo ha annunciato l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, intervenuto ieri a Mattino Cinque.

Angela Celentano, la ragazza farà il test del Dna

“Il nostro contatto ha invitato la giovane donna in Europa per offrirle una collaborazione professionale e in quell’occasione ci auguriamo che questa persona riesca a prelevare un campione di saliva tale da poter eseguire il test del Dna“, ha spiegato l’avvocato alla trasmissione di Canale 5. “Abbiamo ricevuto diverse foto della ragazza sudamericana e la madre di Angela ha notato diversi dettagli e somiglianze impressionanti tra la giovane e una delle sorelle di Angela in particolare”, ha continuato. Ma la famiglia non vuole illudersi, questo perché la giovane non sarebbe facile da avvicinare “ha una rete di protezione attorno molto forte per via della famiglia alle spalle molto facoltosa, ed esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente“.

La pista dal Sud America

Si riaccendono i riflettori sulla vicenda che va avanti dal 10 agosto del 1996 quando la piccola Angela scomparve sul Monte Faito durante una gita in famiglia. Nel settembre scorso si è iniziato a parlare della nuova pista che porta in Sud America dove, in seguito ad una segnalazione, il papà e la mamma di Angela Celentano hanno visto che qui vive una ragazza molto simile a come sarebbe oggi la loro figlia scomparsa. “Anche lei ha una voglia sulla schiena come la sua” hanno detto i genitori.

Grazie all’elaborazione grafica fatta al computer utilizzando le vecchie foto di Angela, ed incrociandole a quelle dei genitori e delle due sorelle, realizzata dall’associazione statunitense Missing Angels si è riusciti a risalire a questa ragazza: “Ho pianto quando visto la nuova age progression della sua foto. È stato come rivederla dopo 26 anni, diventata donna” aveva detto la madre.

Qui il video!