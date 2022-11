Incidente mortale in scooter a Pozzuoli. Uno scooter in via Raimondo Annecchino in direzione Arco Felice si è scontrato con un’automobile per motivi da accertare.

Incidente mortale in scooter a Pozzuoli

Morto un 15enne, residente nel Rione Toiano alla guida del mezzo a due ruote. Ferita gravemente anche la fidanzatina minorenne che è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in prognosi riservata.

La ricostruzione dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Sul posto per i rilievi è giunta la polizia Locale di Pozzuoli.

La notizia era stata anticipata dal quotidiano online Cronaca Flegrea. Il ragazzo alla guida dello scooter è morto sul colpo per le gravi ferite riportate nell’impatto. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Il giovane alla guida dell’automobile si sarebbe fermato dopo l’impatto e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Motorino contro auto, muore a 16 anni

Il mese scorso un ragazzo di 16 anni di Castellammare di Stabia è morto in un incidente stradale a Gragnano. Il ragazzo, Catello Longobardi, viaggiava sul proprio scooter quando si è schiantato contro un’auto che proveniva dal senso opposto: il giovane ha fatto un volo di diversi di metri riportando quelle lesioni che poi si sono rivelate fatali.