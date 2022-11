Allerta maltempo, due tornado colpiscono la Campania: le immagini spettacolari

Tornado in Campania. Oggi è stata una giornata di forte maltempo su tutta la Regione, con violenti temporali con rischio alluvioni. Stamattina due trombe marine hanno colpito la provincia di Salerno.

Uno a Paestum, davanti alla costa e l’altro a Marina di Casal Velino. Al momento non risultano danni di rilievo o feriti. Gravi disagi legati al maltempo si sono registrati a nord di Napoli. A Giugliano, numerose strade si sono allagate e a Portici, dove una donna è rimasta bloccata nella sua auto.

Portici, donna rimasta bloccata in auto

A Portici una donna è rimasta intrappolata nella sua auto, rischiando di essere trascinata via e addirittura annegare. Il fatto è successo in via Cardano. La signora si trovava all’interno della sua utilitaria, ma il livello dell’acqua è salito velocemente intrappolandola. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Municipale: gli agenti hanno prima tranquillizzato la donna, in evidente stato di agitazione, e dunque l’hanno liberata. La foto è stata scattata da un residente della zona

Prorogata l’allerta meteo

Prorogata anche per domani l’allerta meteo su tutta la Regione Campania. Un nuovo avviso di allerta meteo che proroga fino alle 12 di domani, 17 novembre 2022, quello attualmente in vigore, con livello di criticità gialla, ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese).

Fino alle 23.59 di oggi l’allerta di colore giallo riguarderà le seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Costiera Sorrentino – Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Dalla mezzanotte fino alle 12 di domani, giovedì 17 novembre, riguarderà le stesse zone, fatta eccezione per la (Alto Volturno e Matese).

I temporali nella giornata odierna potranno essere intensi e repentini su tutta la fascia costiera. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini o grandine e raffiche di vento.