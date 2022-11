Il maltempo flagella Napoli, allagamenti e danni: chiusi Museo e Bosco di Capodimonte

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Campania in questi ultimi giorni sta provocando non pochi disagi alla cittadinanza, soprattutto nella città di Napoli dove si registrano allagamenti sempre più frequenti e danni causati dal forte vento, come quelli registrati al Museo e Real Bosco di Capodimonte, chiusi nel weekend per scopi precauzionali.

Maltempo a Napoli: chiusi per il weekend il Museo e Real Bosco di Capodimonte

“Chiusura del Museo e Real Bosco di Capodimonte durante il weekend 19 e 20 novembre 2022. Il maltempo di questi giorni, con forti raffiche di vento, ha colpito anche gli edifici. Nel pomeriggio di venerdì, 18 novembre, è caduto all’improvviso un frammento in piperno da un balcone della Reggia” – si legge sui social del sito.

“Il frammento è atterrato sul prato, in una zona non accessibile al pubblico, scalfendo solo l’erba. Ma la sicurezza non è mai eccessiva. Perciò, in via preventiva, per consentire tutte le verifiche ritenute utili a una serena fruizione del museo da parte del pubblico e, in particolare, le indagini tecniche complessive su tutti i balconi dell’edificio, il Dipartimento di architettura e la Direzione hanno deciso la chiusura, in via precauzionale, del Museo nei giorni di sabato 19 e domenica 20 novembre. Capodimonte è e deve rimanere un Eden di bellezza e serenità per tutti i nostri visitatori”.

Nella giornata di oggi, inoltre, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, anche il Real Bosco resterà chiuso. Sarà cura della direzione informare tempestivamente il pubblico sulla riapertura del Museo e del Real Bosco attraverso i propri canali istituzionali.

A seguito delle violente e ripetute bombe d’acqua, in diverse zone della provincia di Napoli le strade risultano invase dall’acqua, rallentando di conseguenza la circolazione delle auto. Non sono mancate infiltrazioni d’acqua e allagamenti all’interno di alcune stazioni, con intere tratte sospese. Fenomeni in linea con i dati dell’ultimo report di Legambiente che colloca l’area metropolitana di Napoli tra le più colpite dagli eventi estremi nel corso degli ultimi anni.