Emilio il Pasticciere tra le eccellenze d’Italia. Nicola Goglia, pasticciere e titolare della pasticceria di Casal di Principe “Emilio il Pasticciere” diventa Ambasciatore Pasticciere dell’ Eccellenza Italiana. A Brescia con la torta “Perla del Sud” supera l’esame dell’associazione APEI presieduta da noto maestro Iginio Massari.

Nicola Goglia esulta su Facebook

«Oggi è iniziata una nuova magnifica esperienza che aggiunge un pilastro importantissimo alla mia vita professionale! Ho superato l’esame di ammissione per l’ingresso in A.P.E.I. (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), la più importante associazione di pasticceri in Italia, il cui presidente è il maestro Iginio Massari. L’esame si è svolto a Brescia, in CAST alimenti, davanti ai membri A.P.E.I.: pluricampioni del mondo in pasticceria, cioccolateria e gelateria e professionisti di calibro internazionale. Lavorare di fronte gli occhi attenti di professionisti, istituzioni dell’alta pasticceria, è stato emozionante. Un entusiasmante banco di prova.

Sono stato messo subito a mio agio e sono riuscito a concludere sia la parte artistica che quella degustativa, presentando la mia torta, Perla del Sud, a base di albicocche, ciliegie e cioccolato. Ringrazio tutti membri A.P.E.I. nonché la commissione valutativa per la professionalità e la disponibilità che mi hanno riservato».

L’ingresso in APEI

«Ho trascorso un intenso periodo di preparazione in cui ho messo da parte tutto, ma ciò ha prodotto i suoi risultati. In questo viaggio ho avuto un supporto costante da tutte le persone a me care e questo mi ha dato una carica incredibile. Mi hanno dato la determinazione per affrontare questa difficile prova. Dedico questo traguardo a tutti loro e al mio territorio, Casal di Principe, fonte di ispirazione per il dolce presentato. L’ingresso in A.P.E.I. per me non è un punto d’arrivo ma un tassello fondamentale di un percorso iniziato oltre 40 anni fa da mio padre, Emilio, da cui ho ereditato la passione ed il rispetto per la nobile arte bianca».

Nicola Goglia e il Roccobabbà

Nicola con la sua pasticceria da anni è noto per l’ inimitabile Roccobabbà, inventato dal padre Emilio dal quale prende il nome la pasticceria. Si tratta di un dolce dalle mille sfaccettature, tra cui l’inimitabile gusto, l’intramontabile attinenza con la moda e l’inconsapevole collaborazione con la giustizia italiana,il Roccobabà è quella meraviglia per cui, tutti, ma proprio tutti, si lasciano prendere per la gola.