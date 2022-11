VIDEO/ Ischia ricoperta dal mare: la mareggiata esplode e l’acqua invade le strade

Il maltempo che si è abbattuto sulla Campania continua a causare non pochi disagi, in particolare nelle isole del Golfo di Napoli: anche Ischia, come Capri, è stata colpita da una violenta mareggiata che ha ricoperto di acqua le strade del centro. A diffondere il video, attraverso i social, è stato il consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Maltempo a Napoli, Ischia coperta dalla mareggiata

Come si evince dal filmato, diventato virale sul web, le strade di Ischia Ponte risultano completamente coperte dall’acqua. Le altissime onde alimentate dal fortissimo vento che si sta abbattendo sull’intera città di Napoli, hanno invaso il centro trasformandolo in una grande distesa d’acqua.

Diversi gli utenti che hanno commentato le immagini paragonando Ischia a Venezia e cogliendo l’occasione per denunciare una problematica che da anni affligge l’isola partenopea. Anche a Capri, i cittadini sono stati svegliati dalla mareggiata provocata dal vento di Scirocco, con raffiche di fortissima intensità.

Il ciclone Poppea, chiamato anche tempesta di Santa Cecilia, sta dispiegando le sue forze su tutto il territorio partenopeo. Il capoluogo è alle prese con onde altissime che raggiungono il lungomare di via Partenope e via Caracciolo. A Napoli e in diversi Comuni del Vesuviano è stata disposta la chiusura di scuole, parchi e cimiteri cittadini. L’avviso di allerta meteo, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, sarà in vigore fino a mezzanotte.