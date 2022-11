Manutenzione alla Rotonda Diaz: sarà tirata a lucido. Cosa si sta facendo

Prosegue la cura del Verde Pubblico a Napoli. Dopo i lavori di manutenzione effettuati a Piazza Vittoria, si prosegue con la Rotonda Diaz. Attività di recupero per ripristinare la normalità, il decoro alla città assolutamente bisognosa di una maggiore attenzione rispetto al tema della salvaguardia della flora urbana.

Rotonda Diaz. Le parole dell’Assessore Santagada

E’ l’Assessore al Verde Vincenzo Santagada su Facebook ad annunciare i lavori di manutenzione: «Dopo il recupero di Piazza Vittoria e grazie alla collaborazione con la Municipalità e con la fattiva sinergia con l’associazione 100×100 Naples – Projects & Crowdfunding stamattina (ieri, ndr) hanno avuto inizio le attività di manutenzione e recupero di un altro importante sito quale la Rotonda Diaz. Continua il processo di recupero di importanti aree verdi che prevedono oltre alla manutenzione anche il recupero e, laddove mancante, l’installazione dell’impianto di irrigazione».

L’associazione 100×100 Naples – Projects & Crowdfunding

Ad aiutare l’Amministrazione comunale nell’attività di manutenzione dell’area verde è l’associazione di volontari 100×100 Naples-Projects & Crowdfunding che su Facebook racconta l’esperienza: «Orgogliosi di restituire ai napoletani un’altra area così importante, di valorizzare l’ambiente e di conseguenza gli uffici, gli appartamenti, le attività commerciali. Di essere stimolo per imprenditori e privati. Non è stato facile, manutenzioneremo costantemente per non ritornare al passato. Grazie a tutto il nostro Team, soci, donatori, grazie alle Istituzioni per la fiducia che ripongono in Noi. Adesso si parte con il terzo progetto».