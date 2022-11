A 109 anni realizza il suo sogno: vede Massimo Ranieri. Lui promette: “Vengo a prenderti”

Nonna Anastasia a 109 anni compiuti realizza il suo sogno: quello di conoscere il suo idolo Massimo Ranieri. Nel corso dell’intervista per RTL 102.5, il cantante si è collegato in videochiamata con la donna e le ha promesso di portarla presto ad un suo concerto.

Nonna Anastasia realizza il suo sogno: conosce Massimo Ranieri

“Io sono napoletana come te e tu sei il mio cantante preferito. Io ho 109 anni e ti seguo sempre” – ha esordito la donna, entusiasta di poter vedere e scambiare due parole con l’artista partenopeo. Super tecnologica, la signora Anastasia è una ex professoressa di lettere, molto conosciuta per i suoi divertenti video su Tik Tok.

“Tu sei meravigliosa. Grazie, ti auguro tante cose belle” – le risponde Ranieri. Poi, per coronare del tutto il sogno della donna, promette di raggiungerla ben presto: “La vado a prendere, con il mio autista, e la faccio portare al teatro. Poi mi date l’indirizzo”.

Da gennaio, infatti, il cantante si esibirà al teatro Diana (Napoli) e Anastasia coglie l’occasione per raccomandargli di fare attenzione, ricordando la spiacevole caduta dal palco durante uno degli ultimi concerti: “Stai attento che già sei caduto una volta”.

Nel corso dell’intervista, Ranieri ha parlato anche dei suoi sogni nel cassetto: “Per i miei serve un armadio a due ante. Il mio sogno ora è quello di fare un disco con un’orchestra sinfonica, riprendere le mie canzoni rivisitate con l’aggiunta di un grande coro e un’orchestra”.