Riscaldamenti fuori uso al Cardarelli: il video girato da un ricoverato. Si gela!

“Consigliere Borrelli, la contatto perché oramai la situazione è divenuta insostenibile. Sono ricoverato al reparto pneumologia, padiglione Palermo 1, all’ospedale #Cardarelli di Napoli. Nonostante la struttura sia stata inaugurata da una ventina di giorni, non funzionano i riscaldamenti e nel reparto fa freddissimo. Poiché qui siamo in cura per patologie ai polmoni, l’eccessivo freddo e la mancanza di una giusta temperatura potrebbe peggiorare ulteriormente le nostre condizioni di salute già precarie. Abbiamo rimostrato tale problematica ai sanitari (anche loro operano con felpe e cappucci infreddoliti), ma nonostante le loro segnalazioni a chi di dovere non si è mosso un dito. Nemmeno le coperte e i plaid che ci siamo fatti portare dai nostri familiari riescono a riscaldarci. La situazione è veramente seria anche perché nonostante sia una struttura inaugurata da poco si è allagato tutto.”.