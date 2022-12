L’ultima puntata di Piazza Pulita, andata in onda nella serata di ieri su La7, ha trattato il tema del Reddito di Cittadinanza raccontando le difficoltà di un imprenditore di Napoli nel reperire personale per il suo locale. Si tratta di Vincenzo Capasso, titolare di una pizzeria nel centro storico partenopeo.

Reddito, imprenditore di Napoli non trova personale

“Noi non lo vogliamo il Reddito, noi vogliamo un lavoro stabile e sicuro. Se questi centri per l’impiego iniziassero a funzionare noi andremmo tutti a lavorare senza prendere il Reddito” – spiega un percettore di Reddito intervistato dall’inviato della trasmissione.

Si passa poi al racconto del ristoratore Vincenzo Capasso che sarebbe alla ricerca di personale da circa 3 mesi, senza tuttavia concludere alcuna assunzione. Un problema che lega alla mancata volontà di trovare un impiego per percepire il Reddito di Cittadinanza.

Mentre prepara le pizze per i suoi clienti spiega: “Ho l’altro ragazzo con la febbre. Qua c’ero io e un altro pizzaiolo invece adesso io faccio qualche turno in meno e prendo un pizzaiolo che mi sostituirà. Lo cerco dai primi di settembre, tre mesi. Io ho 60 coperti, facciamo turni mattutini e turni serali. I miei dipendenti fanno 7/8 ore al giorno. Gli stipendi partono dai 1.500 ai 2.200 netti”.

“Il Reddito ha influito sugli imprenditori. Io non conosco un amico con il Reddito che abbia fatto un colloquio di lavoro qua a Napoli. Siamo 200 ristoranti che non riusciamo a trovare dipendenti. Io non voglio attaccare i lavoratori però purtroppo partono dal presupposto di lavoro come posto fisso”.

Ha, poi, iniziato un giro di chiamate dopo aver consultato i curriculum che gli sono stati forniti dalla trasmissione stessa, tra i percettori di Reddito che avevano rivendicato il loro diritto al lavoro dicendosi disposti a svolgere qualsiasi tipo di mansione. Nessuno di loro, tuttavia, avrebbe risposto alle numerose chiamate di Capasso.