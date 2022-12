ECCELLENZA NAPOLETANA: all’ospedale del Mare l’area cardiovascolare migliore d’Italia

L’ospedale del Mare, situato nel quartiere napoletano di Ponticelli, è il migliore d’Italia per l’area cardiovascolare: lo conferma la classifica redatta dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Un traguardo che conferma l’eccellenza della sanità napoletana e, più in generale, campana.

Ospedale del mare primo in Italia per l’area cardiovascolare

L’ospedale partenopeo si pone al vertice della classifica delle strutture che hanno proporzioni più elevate di angioplastica primaria, garantita in breve tempo. Oltre la metà dei pazienti ricoverati con infarto, infatti, ha ricevuto un intervento di angioplastica coronarica entro 90 minuti dal loro arrivo.

Un risultato prestigioso che pone Napoli al primo posto, davanti al Policlinico Tor Vergata di Roma ed altre strutture d’eccellenza come l’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, il polo ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, l’ospedale Maria Vittoria di Torino, il Sant’Antonio Abate di Erice, l’ospedale centrale di Bolzano, l’AOU Mater Domini di Catanzaro, gli ospedali Maria Santissima Addolorata di Eboli e Infermi di Rimini.

“Una prova di efficienza e professionalità che dà lustro al nostro sistema sanitario regionale per la quale dobbiamo ringraziare medici e infermieri e l’intera struttura amministrativa. In Campania annoveriamo tanti primati importanti sia sull’assistenza e i servizi sanitari che nella ricerca” – ha commentato il consigliere regionale Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

“Dobbiamo continuare a lavorare per colmare i gap che scontiamo ancora in termini di risorse tecnologiche e umane rispetto ad altre regioni italiane anche per una errata ripartizione dei fondi sanitari che vedeva la nostra Regione ultima per accesso alle risorse e, finalmente, dopo l’accordo in Conferenza delle Regioni, dal 2023 dovrebbe diventare più equa” – ha concluso.