Un napoletano stravince ad Abu Dhabi, Ivan è campione del mondo di latte art

Ivan De Rosa è campione del mondo in latte art. Si è concluso giovedì 08 dicembre il campionato mondiale del sistema Latte Art Grading System, The Wlags Battle 2022, giocato nella capitale degli Emirati Arabi Unti, presso la fiera Abu Dhabi International Food Exhibition con l’organizzazione e collaborazione del Chapter nei Paesi del Golfo, Brewever Consulting Co.

11 nazioni in gara e circa 30 i campioni e professionisti della disciplina della latte art, provenienti da tutto il mondo, dall’Italia, dal Kuwait, dall’Arabia Saudita, dagli Emirati Arabi Uniti, dal Nepal, dal Marocco, dal Messico e ancora dalla Spagna, dal Vietnam, dalla Thailandia e dal Perù.

Una tre giorni di gare in cui i giudici del circuito Latte Art Grading System, Simone Cattani, Maurizio Boi, Nicola Manzo, Fabio Dotti, Diego Campos Vigo e Abdelaziz Qaissouni – provenienti da Italia, Spagna e Marocco – hanno decretato i campioni mondiali di questa terza edizione.

Per il livello verde il campione mondiale attualmente in carica è il napoletano Ivan De Rosa dall’Italia, per il livello rosso si è classificato il Marocco con Ouhaga Mounâïm e infine sul livello nero il vincitore è Zhonghua Hu, conosciuto da tutti come Michele Hu.

“Grazie a tutti per questa fantastica esperienza – ha scritto Ivan De Rosa sui social – entrare nel mondo della competizione è una grande cosa, si compete con se stessi prima di salire sul palco, e bisogna essere bravi a gestire emozioni e tensioni. – Penso che la prima gara non sia andata male e voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto e che mi sono state vicine. -Ora godiamoci il momento. Ora siamo campioni del mondo“.

“Sig. Borrelli, un figlio di #Napoli sul tetto del mondo, perché la Napoli buona riuscirà sempre ad emergere. Ivan De Rosa è diventato campione del mondo di Latte Art”, ha segnalato un utente al consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Cos’è la latte art

La Latte Art è una tecnica di decorazione delle bevande di caffetteria con una combinazione di latte montato alla perfezione e shot di caffè espresso. Il modo in cui si mescolano questi due soli ingredienti dà un nome diverso alla bevanda finale a seconda delle dosi utilizzate e influisce sulla percezione del sapore.

Si tratta di un insieme di tecniche che consentono di creare sulla schiuma del latte, messa sul cappuccino o sul caffè, delle simpatiche decorazioni di varie forme. Le più classiche, e se vogliamo “semplici”, da realizzare ritraggono solitamente cuori, fiori, e foglie, ma i veri esperti di latte art sono in grado di riprodurre dei veri e propri capolavori, persino ad effetto 3D (direttamente dal Giappone), e mediante l’uso di coloranti alimentari.