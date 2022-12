Al Gran Premio Internazionale di Venezia, il 17 dicembre, il Comitato Leone d’Oro di Venezia ha conferito il Riconoscimento Speciale per i Meriti Professionali come Miglior Azienda 2022 alla pasticceria De Vivo “per la qualità professionale sul territorio apprezzata anche all’estero”, e il Riconoscimento Speciale per i Meriti Professionali all’imprenditore Marco De Vivo, il titolare dell’azienda di Pompei (Napoli) che dal 1955 si distingue per l’eccellenza dei prodotti e il forte legame con il territorio campano.

Leone d’Oro. Le parole di Marco De Vivo

“È un grande onore ricevere questo doppio riconoscimento, che ci gratifica tantissimo e ci trasmette ancora

più entusiasmo nel fare il nostro lavoro”, ha dichiarato Marco De Vivo durante la cerimonia di premiazione,

che ha avuto luogo il 17 dicembre a Venezia nel palazzo della Regione Veneto. “Dedico il premio ai miei

genitori, che hanno dato vita all’attività, che all’origine era un panificio, a partire dal quale l’azienda è nata

e poi cresciuta negli anni. La nostra filosofia, ora come allora, si basa su qualità, dedizione al lavoro e

valorizzazione del territorio – ha proseguito -. Inoltre dedico il premio anche alla mia famiglia e ai miei

collaboratori che sono la vera forza del brand De Vivo. Ringrazio per la nomination Pasquale Auricchio,

consigliere del Comitato di Presidenza del Premio, e il Comitato stesso per la votazione a mio favore”.

“Non posso che confermare le parole di Marco – ha aggiunto lo stesso Auricchio -. I De Vivo sono conosciuti

sul territorio fin dai tempi dei miei nonni, e ritenevo che potessero essere degni di questa nomination. Tanti

auguri di cuore!”.

Leone d’Oro. Un altra vittoria di Napoli

Nell’ambito della rassegna Gran Premio Internazionale di Venezia è stata premiata un’azienda napoletana, la M&C Division-Pherla Medical, che ha ricevuto il prestigioso Leone d’oro per le arti e l’imprenditoria, per essersi distinta in ambito imprenditoriale a livello nazionale. Il riconoscimento, legato al Gran Premio Internazionale di Venezia, che dal 1947 premia le arti e gli imprenditori che hanno contribuito alla crescita del nostro Paese, patrocinato dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto, è andato all’azienda di Napoli impegnata nella produzione di prodotti per la prescrizione medica in dermatologia, chirurgia plastica e medicina estetica.