De Luca: “Rischiamo nuovi focolai. Prenderemo misure per chi viene dalla Cina”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto all’incontro con i nuovi assunti in Air Campania, dall’autostazione di Avellino, ha annunciato l’introduzione di alcuni provvedimenti per i cittadini provenienti dalla Cina per scongiurare il rischio di nuovi focolai covid.

De Luca: “Provvedimenti per chi viene dalla Cina, rischio focolai covid”

“Ormai in Campania siamo talmente abituati al fatto che si assumono centinaia di giovani che sembra una cosa banale. Stiamo dando lavoro cioè la vita a 500 giovani della Campania che erano probabilmente destinati ad emigrare per vivere. E’ un miracolo di cui siamo orgogliosi” – ha esordito.

“Arriveremo ad investire un miliardo e mezzo di euro sul trasporto pubblico locale. Il nostro è il programma di rinnovamento più vasto d’Italia insieme a quello della Lombardia. E’ uno sforzo gigantesco che ci ha consentito a dare respiro ad alcune aziende costruttrici di mezzi”.

Resta, tuttavia, il problema dell’incremento dei costi del gasolio e delle forniture elettriche che richiede un intervento diretto da parte del Governo. Infine, sul covid: “Grazie a Dio sul fronte covid stiamo reggendo bene, non abbiamo grandi emergenze ma dobbiamo fare molta attenzione”.

“Credo che prenderemo qualche decisione rispetto ai cittadini provenienti dalla Cina perché rischiamo di avere nuovi focolai. Bisogna tenere gli occhi aperti perché in Cina viaggiano ormai a un milione di contagiati al giorno. Dobbiamo fare attenzione perché non so che diavolo di variante hanno ma avranno qualche problema delicato. Ad oggi non abbiamo emergenze anche se nei luoghi di assembramento se vi tenete la mascherina non fa male. Vedo che siete tutti disinvolti, respirate tutti a pieni polmoni” – ha concluso.