Tifoso Spezia: “Mi sono vergognato, ho chiesto scusa ai napoletani. Napoli è bellissima”

Tifoso Spezia. Su Tik Tok un giovane tifoso dello Spezia ha condiviso un video per “scusarsi” con i napoletani.

Tifoso Spezia, il video su Tik Tok

Si chiama Lorenzo Dalto ed è un tiktoker che ha dato una lezione di vita commentando i cori razzisti contro Napoli allo stadio Picco di domenica scorsa.

“Sono appena tornato dallo stadio – racconta – sono di malumore per quello che è successo. Ero a Spezia – Napoli, in curva c’erano tanti tifosi del Napoli, tutte famiglie e molti residenti a La Spezia. Per 90 minuti dall’inizio alla fine, i tifosi dello Spezia hanno intonato cori beceri contro Napoli, Spalletti, Maradona, la Campania e il sud Italia: mi scoccia ripeterli perché sono sempre le stesse stupidaggini“.

“Che poi diciamoci la verità se la fan tutti la vacanza a Napoli, che è bellissima. E tutti amano la pizza napoletana. E poi quando vai a Napoli non ti fai la foto al murales di Maradona? Non prendetemi in giro!“, ha continuato.

Dopo la partita il giovane tifoso è andato a pranzare al ristorante dove c’era una famiglia con bambini e anche qui dei tifosi dello Spezia hanno iniziato ad intonare cori contro questa famiglia, creando loro imbarazzo. Il ragazzo si è vergognato a tal punto da chiedere scusa al loro posto.

“Fuori al ristorante c’era una famiglia napoletana alla quale mi sono sentito di dover chiedere scusa, e mi hanno risposto che loro abitano qui, “siamo tutti italiani. Mi son sentito ancora peggio, il calcio deve unire non dividere“, ha concluso.