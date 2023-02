Sono campani i tre alfieri della Repubblica, Josephine malata di leucemia: “Aiuto i ragazzi come me”

Josephine Riccio è tra i tre alfieri della Repubblica campani premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Josephine Riccio, tra gli alfieri della Repubblica

La ragazza oggi 16enne di San Potito Sannitico è stata nominata “Alfiere della Repubblica” con questa motivazione: “Per la quotidiana testimonianza del valore irrinunciabile e positivo delle diversità. La sua tenacia è un esempio offerto a tutti per contrastare pregiudizi ed emarginazione. Colpiscono la tenacia e la forza d’animo con cui Josephine, quotidianamente, reagisce alle difficoltà provocate da una malattia invalidante che la costringe sulla sedia a rotelle”.

Sono tre giovani della Campania fra i premiati: Josephine Riccio, 16 anni, di San Potito Sannitico, provincia di Caserta; Giovanni Scialdone, 18 anni, di Vitulazio, in provincia di Caserta e Aniello Capuano, 18 anni, residente a Siano, Salerno.

Gli altri campani premiati

Josephine Riccio soffre di una malattia invalidante che la costringe sulla sedia a rotelle. E’ una studentessa modello ed è impegnata sui temi della legalità, che con passione partecipa a iniziative nel suo territorio.

Giovanni Scialdone a soli 12 anni è intervenuto su una persona in arresto cardiaco praticando manovre di rianimazione, apprese in casa dai genitori, che sono istruttori di tecniche di primo soccorso. Quelle manovre hanno permesso di tenere in vita l’uomo.

Aniello Capuano, per la tenacia con cui affronta la malattia che lo ha colpito da bambino, la distrofia facio-scapolo-omerale e per sostenere la ricerca scientifica, diffondendo delle conoscenze su un canale youtube che ha creato.