Amadeus a Sanremo con gli abiti di un atelier campano: “Grazie a voi faccio bella figura”

Direttore artistico del Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo, Amadeus sta incantando l’Ariston con i suoi abiti particolari e scintillanti, scegliendo di affidarsi ancora una volta ad una sartoria della Campania. I suoi outfit sono stati realizzati dall’atelier Francesco Arena Couture, con sede in Gricignano d’Aversa (Caserta).

Sanremo, gli abiti di Amadeus realizzati in Campania

“Con grande orgoglio vi mostriamo il corner del nostro atelier in cui sono esposti tutti gli abiti originali Gai Mattiolo indossati da Amadeus durante le varie edizioni del Festival di Sanremo. Da quasi 10 anni collaboriamo, in esclusiva, con Gai Mattiolo Wedding per la realizzazione e distribuzione delle sue collezioni” – si legge in un post diffuso dall’atelier che, in video, mostra una varietà di giacche eleganti, di diverse fantasie e colori accesi.

Gli abiti sfoggiati dal direttore artistico di Sanremo, firmati Gai Mattiolo proprio come gli scorsi anni, sono stati realizzati proprio all’interno del laboratorio campano, simbolo d’eccellenza dell’alta moda italiana. Sui social dell’atelier sono diverse le foto che mostrano le splendide creazioni indossate da Amadeus: “Anche quest’anno siamo orgogliosi di aver realizzato gli abiti disegnati dallo stilista Gai Mattiolo per Amadeus, direttore artistico del Festival”.

Lo stesso conduttore ha voluto ringraziare l’intero staff attraverso un breve filmato: “Ciao a tutti da Amadeus, saluto tutto lo staff di Francesco Arena. Complimenti e grazie perché siete bravissime. Se faccio una bella figura a Sanremo è merito anche vostro quindi complimenti e un bacione grande”.

Tante sono le eccellenze campane presenti alla prestigiosa rassegna nazionale. Oltre a LDA, tra i big in gara, e i super ospiti, con i ragazzi di Mare Fuori e Luisa Ranieri attesi nelle prossime serate, anche la floral designer ufficiale del Festival è campana: si tratta di Daniela Massa, la creatrice degli splendidi bouquet che il conduttore offre, ogni sera, agli artisti sul palco. Nel team Dream Massage, tra le operatrici di benessere scelte, invece, c’è la napoletana Pina Accetta.