Angela, Dna sulla modella. I genitori: “Ha una voglia come quella della nostra piccola”

Sono ore di trepidazione per Maria e Catello, genitori di Angela Celentano, in attesa di conoscere gli esiti del test del Dna su una ragazza sudamericana, di professione modella, che presenterebbe non poche somiglianze con la piccola scomparsa scomparsa nel 1996, a soli 3 anni, dal Monte Faito: tra queste, in particolare, una voglia sulla schiena che coinciderebbe con quella della bambina.

“Per ora i miei assistiti preferiscono non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Non appena gli esiti dei test saranno noti, decideremo insieme come rendere nota la notizia” – ha rivelato l’avvocato Luigi Ferrandino, che da anni si occupa del caso, all’Ansa.

La modella venezuelana presenterebbe una somiglianza impressionante con Rosa e Naomi, sorelle di Angela, oltre a presentare la stessa voglia della bambina scomparsa. A proposito di questo dettaglio, prima di chiudersi nel loro silenzio, Catello e Maria avrebbero detto al legale: “E’ proprio come l’aveva la nostra piccola”.

Tante le analogie che avrebbero commosso ed emozionato Maria che, guardando le foto della modella, ha esclamato: “Questa è mia figlia”. Anche una delle sorelle di Angela, sorpresa da quelle immagini, avrebbe detto: “Mamma, questa sembro io”.

In più il padre adottivo della ragazza, personaggio noto nel suo Paese, avrebbe avuto legami con la Campania e, in particolare, con la zona nei pressi di Vico Equense. I campioni di DNA sarebbero stati recuperati quando la ragazza era giunta in Europa per un impegno lavorativo nel campo della moda.