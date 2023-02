Sanremo, l’autore del brano di Mengoni: “Grazie Napoli per avermi cresciuto con questa fame”

Si è rivelato il vincitore artistico del Festival di Sanremo il cantautore Davide Petrella, originario di Napoli, autore delle canzoni di Marco Mengoni e Lazza, arrivate rispettivamente al primo e al secondo posto della prestigiosa gara canora. Inondato d’affetto e complimenti, l’artista partenopeo, in arte Tropico, ha scelto di rispondere alle domande più frequenti dei suoi followers spiegando come è nato il brano Due Vite che si è aggiudicato la vittoria.

Sanremo, Davide Petrella: “Grazie Napoli”

“Sanremo, incredibile. Primo e secondo posto, non so se sia mai successo prima. Sono molto felice, erano due canzoni potenti, si era capito subito” – ha commentato subito dopo la vittoria di Mengoni, passando poi ai ringraziamenti.

Oltre agli artisti, ai co-autori del pezzo e ad Amadeus, Tropico ha riservato un grazie speciale alla sua città: “Grazie a Napoli per avermi cresciuto con questa fame. Grazie per tutto quello che mi state scrivendo. Incredibile. E’ difficile spiegare il mio lavoro, lo capisco, ma non chiamatemi paroliere. Io non scrivo solo i testi, io scrivo le canzoni. Detto ciò, grazie di tutto. Vi voglio bene”.

In queste ultime ore, sul suo profilo Instagram, l’artista ha voluto soddisfare le curiosità del suo pubblico rispondendo ad una serie di domande. Proprio attraverso le storie ha spiegato come è nato il brano Due Vite che ha decretato la vittoria di Marco Mengoni.

“Eravamo io e il maestro Davide Simonetta con due giorni di session a disposizione. Anche se nessuno dei due lo ha detto, perché certe cose non sono prevedibili, volevamo scrivere il brano per andare a vincere questo Sanremo. C’era un bel mood. Il primo giorno Dave se ne esce con questo arpeggio che mi ispira, scriviamo quasi tutto il pezzo ma non riesco a scrivere il ritornello“.

“Dopo una notte insonne, il giorno dopo c’era anche il ritornello e il primo provino dell’intera canzone. Eravamo sicuri che Marco Mengoni l’avrebbe interpretata e portata magistralmente una canzone così. Abbiamo pensato immediatamente che fosse perfetta per lui. Quando abbiamo ascoltato il suo primo provino era chiaro a tutti che avevamo una grande canzone tra le mani“.