Il mondo dei casino online in Italia è vasto e offre molte opportunità ai giocatori. Se sei alla ricerca di un’esperienza di gioco emozionante e divertente, allora i casino online AAMS sono la scelta giusta per te. In questo articolo, esploreremo i migliori casino online AAMS in Italia e ti forniremo informazioni sui bonus e le promozioni disponibili, le opzioni di deposito e prelievo, il gioco mobile e le leggi e le regolamentazioni sul gioco d’azzardo in Italia.

I migliori casino online AAMS – Top casinò: lista completa

Snai

Fondata nel 1990, Snai è una delle società di scommesse sportive più importanti in Italia. Con una presenza consolidata grazie alle tantissime sale da gioco fisiche sul territorio, Snai ha saputo adattarsi al mercato digitale ed è ora uno dei siti casino online più popolari in Italia.

Il suo successo è dovuto all’ampia gamma di scommesse disponibili, che comprende non solo lo sport, ma anche una vasta sezione Snai giochi casino e corse di cavalli. Quando si parla infatti del bookmaker italiano, non si può non menzionare la fantastica proposta di giochi, tavoli e software di alta qualità proposti nello Snai Casino Live.

Grazie ad uno Snai Casino Bonus fino a 300€, l’offerta promozionale in piattaforma è estremamente allettante per tutti i nuovi giocatori. Inoltre, Snai Casino offre un’esperienza di gioco sicura e affidabile, disponibile ovunque ed in qualsiasi momento scaricando la Snai Casino app. Ulteriore nota di merito va al servizio assistenza del casino Snai, sempre disponibile a risolvere qualsiasi problema con tempestività. In definitiva il casino online italiano di Snai è uno dei migliori nell’intero panorama del betting.

VISITA IL SITO

William Hill

William Hill è una delle società di scommesse più antiche e storiche del Regno Unito, fondata nel 1934. Oltre ad essere un vero e proprio colosso per quanto riguarda il betting sportivo, il William Hill Casino è tra i più amati, anche dai giocatori italiani.

Bisogna sottolineare infatti che il Casino William Hill mette a disposizione così tanti giochi da soddisfare anche gli utenti più esigenti. L’offerta di giochi sul sito viene completata da tantissimi tavoli in diretta sul William Hill Casino Live, capaci di far provare ai giocatori la vera esperienza del casino in tempo reale. I William Hill giochi di casino comprendono slot, roulette, poker, blackjack, game show e tantissime altre opzioni.

Tra gli highlights di questa piattaforma anche un’ottima William Hill Casino app, che i giocatori online continuano a recensire con ottimi feedback. Di sicuro uno dei punti forti del sito di gioco britannico è il William Hill Casino Bonus (fino a 1000€ sul primo deposito + 200 Free Spin).

VISITA IL SITO

LeoVegas

Fondata nel 2012, l’azienda si è affermata rapidamente come leader del mercato, sia nel betting che nella sezione LeoVegas Casino, grazie alla sua attenzione al cliente e all’offerta di un’esperienza di gioco fluida e intuitiva.

Il casino LeoVegas offre un’ampia selezione di giochi, tra cui slot, giochi da tavolo e tantissimo altro, ma per i clienti più esigenti è disponibile anche il LeoVegas Casino Live, con i migliori croupier in ambito internazionale. I LeoVegas giochi casino sono tutti stati sviluppati dalle migliori software-house al mondo.

LeoVegas Italia si distingue anche per la sua tecnologia all’avanguardia, che garantisce un’esperienza di gioco veloce e priva di problemi su qualsiasi dispositivo. A tal proposito, è disponibile la LeoVegas casino app (iOS ed Android) per usufruire di tutte le funzionalità della piattaforma in qualsiasi momento.

La crescente popolarità del sito è dovuta anche ad un’offerta promozionale di tutto rispetto, capace di rendere il casino ancora più accattivante. Il LeoVegas casino bonus consiste nel 100% sul primo deposito (fino a 1000€) a cui si aggiungono 200 Free Spin ed altri 25 al momento della verifica dell’identità.

VISITA IL SITO

StarCasino

StarCasino è una piattaforma di gioco online italiana che offre un’esperienza di gioco di alta qualità. Fondate nel 2012, StarCasino betting e StarCasino casino si sono rapidamente affermate come una delle piattaforme di gioco a distanza più popolari in Italia, grazie alla sua vasta selezione di giochi, che comprende alcuni dei migliori software del settore.

Anche lo StarCasino casino live è particolarmente apprezzato dagli utenti nel nostro paese, mettendo a disposizione tantissime opzioni per il gioco in tempo reale. In generale l’offerta di StarCasino giochi casino è incredibilmente ampia e copre tantissime sezioni, dalle slot fino ai giochi di carte e roulette.

Il casino StarCasino è disponibile sia in versione ottimizzata per browser mobili, che come applicazione. La StarCasino App permette di usufruire di tutte le funzionalità del sito, compreso lo StarCasino casino bonus (qualora disponibile) direttamente da smartphone e tablet, semplicemente effettuando il login.

Inoltre, StarCasino offre un’esperienza di gioco sicura e affidabile, con un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24 per rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione.

VISITA IL SITO

Betway

Betway è un brand globale di scommesse online e giochi che offre un’esperienza di gioco emozionante e coinvolgente ai suoi giocatori. Fondata nel 2006, Betway ha rapidamente guadagnato popolarità, prodigandosi anche nello sviluppo di una BetWay Casino app specifica per tutti i giocatori.

Il marchio è particolarmente noto per le sue scommesse sportive, ma la sezione BetWay Casino offre anche giochi da casinò, bingo e poker online. Il casino Betway ha stabilito partnership con alcune delle migliori software house del mondo, garantendo ai suoi giocatori la migliore esperienza di gioco possibile. Registrandosi in piattaforma si avrà accesso ad un’ampia scelta di Betway giochi casino creati dai più rinomati provider del settore.

BetWay è particolarmente apprezzato tra i siti casino online per la sua sicurezza e la protezione dei minori. Per fare un esempio, anche giocando al Betway Casino Live, con un flusso di dati e transazioni davvero importante, potrete sempre contare su sistemi di crittografia avanzati che garantiscono la sicurezza di dati personali e finanziari dei giocatori. Inoltre, Betway è regolamentato da autorità di gioco affidabili come la UK Gambling Commission e la Malta Gaming Authority, garantendo che i giocatori possano giocare in modo sicuro e legale.

Infine è importante segnalare che il BetWay casino bonus di benvenuto, del 100% fino ad un massimo di 500€, è tra i più apprezzati dai giocatori in Italia.

VISITA IL SITO

Bwin

Bwin è una società di scommesse sportive online con sede a Vienna, in Austria. Fondata nel 1997, Bwin è diventata una delle più grandi piattaforme di gioco online a livello mondiale, grazie alla sua vasta gamma di opzioni di scommessa, che comprendono non solo lo sport, ma anche il gioco d’azzardo, i giochi di casinò e molto altro.

Il casino BWin è molto popolare anche in Italia e la sezione BWin Casino Live non passa di certo inosservata, proponendo centinaia di giochi con RTP veramente alto. Qualora vi registraste per la prima volta in piattaforma, avrete la possibilità di accedere al BWin Casino Bonus di benvenuto fino a 200€: non è sicuramente tra i più alti nel settore, ma garantisce un buon ritorno extra ai nuovi giocatori.

La BWin Casino App può essere scaricata unicamente dallo store Apple, in quanto Google (Android) non permette l’inserimento di applicazioni gambling sullo store ufficiale. Tuttavia, potrete effettuare il download legale da terze parti. Utilizzando l’applicazione sviluppata dall’azienda austriaca, avrete accesso a tutti i BWin giochi casino disponibili in piattaforma, ma con la comodità di poterne usufruire in qualsiasi momento.

Inoltre, Bwin Casino offre una piattaforma di gioco sicura e affidabile, con un’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, tra le migliori per i siti casino online in Italia.

VISITA IL SITO

Rabona

Rabona è una piattaforma di scommesse sportive online fondata nel 2018. Il brand si distingue per la sua vasta offerta di sport e mercati di scommesse, nonché per la sua facile navigabilità e l’interfaccia intuitiva.

Oltre alla sezione sportiva, è possibile avere accesso al Rabona Casino ed al Rabona Casino Live, sempre più apprezzati anche dagli scommettitori italiani. Nel ventaglio dei Rabona Giochi Casino troviamo tutte le opzioni principali come slot, roulette, blackjack, poker e tanti altri, con RTP abbastanza interessanti.

Il Casino Rabona da la possibilità anche di ottenere un ottimo welcome bonus. Ricordiamo infatti che Rabona è tra i nuovi casinò online non AAMS e grazie alle normative meno stringenti di Curacao, il sito può mettere a disposizione un Rabona Casino bonus di benvenuto molto conveniente, pari a 500€ + 200 Free Spins.

Ricordiamo infine che non esiste sugli store digitali in Italia una Rabona Casino App, in quanto la piattaforma è considerata a tutti gli effetti come straniera, ma è possibile scaricare l’applicazione (internazionale) in versione apk. da altre fonti.

VISITA IL SITO

22Bet

22Bet è una piattaforma di scommesse sportive online fondata nel 2017. Il brand si è affermato come uno dei principali operatori di scommesse sportive a livello internazionale ma le sue sezioni 22Bet Casino e 22Bet Casino Live non sono certamente da sottovalutare.

Negli ultimi anni il casino 22Bet si è fatto un nome anche in Italia, permettendo a sempre più giocatori di accedere ad un ampio ventaglio di offerte pensate appositamente per chi è attivo in piattaforma. Oltre a promozioni in continuo aggiornamento, è possibile usufruire del 22Bet Casino Bonus di benvenuto, pari al 100% sul primo deposito fino a 122€, partendo da una ricarica di solo 1€.

Come già visto per altri siti casino online non AAMS, anche nel caso di questo provider di giochi a distanza, non è possibile scaricare la 22Bet Casino App dagli store ufficiali. Tuttavia essa è disponibile per il download da siti terzi, nella sua versione internazionale.

Accedendo al casino è possibile usufruire di tantissimi 22Bet giochi casino, tra i quali poker, giochi di carte, game show, roulette e slot machine create da alcune delle più amate software house nel settore Gaming.

VISITA IL SITO

Marathonbet

Marathonbet è una piattaforma di scommesse sportive online fondata nel 1997. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle scommesse sportive, il sito online diventato uno dei principali operatori a livello internazionale, ma è bene segnalare che al momento non è disponibile alcuna versione del MarathonBet Casino.

Il casino Marathonbet è stato più volte richiesto dagli utenti del bookmaker, che vorrebbero accedere a Marathonbet giochi casino e MarathonBet casino live, ma ancora l’operatore non si è prodigato in questo senso.

Segnaliamo che, per lo stesso motivo, non è disponibile alcuna Marathonbet casino app ed i nuovi utenti potranno soltanto fare addifdamente sull’offerta di benvenuto relativa al betting sportivo. Nessun Marathonbet casino bonus in vista, ma crediamo che in futuro la piattaforma potrà ampliarsi ed abbracciare anche i giochi di casino, per offrire sempre più scelta ai suoi utenti.

VISITA IL SITO

LibraBet

LibraBet è un casino online sicuro online particolarmente attiva nel settore gambling a distanza. Il Librabet casino offre un’ampia gamma di giochi da casinò, tra cui slot machine, giochi da tavolo e giochi dal vivo, tutti disponibili nella sezione LibraBet casino live.

Il casino LibraBet è facilmente accessibile tramite la Librabet casino app, che è disponibile per tutti i dispositivi mobili – vi ricordiamo che per gli utenti con sistema operativo Android bisognerà scaricare l’applicazione da terze parti. Tramite quest’app è possibile ottenere tutte le funzionalità della piattaforma desktop ed i Librabet giochi casino, nel palmo della propria mano.

La piattaforma offre anche un generoso Librabet casino bonus di benvenuto ai nuovi giocatori che si iscrivono al sito. Il casino live di LibraBet offre un’esperienza di gioco realistica con dealer dal vivo e una vasta selezione di giochi, tra cui roulette, blackjack e baccarat. La piattaforma di gioco di LibraBet è sicura e affidabile, garantendo ai giocatori la massima sicurezza dei dati personali e delle transazioni finanziarie, posizionandosi tra i migliori siti casino online non AAMS.

VISITA IL SITO

Come selezioniamo i siti di casinò da recensire – solo siti di casinò autorizzati e regolamentati che abbiamo provato personalmente

Per classificare e recensire i migliori casino online presenti in Italia, prendiamo in analisi i seguenti criteri: regolamentazione (licenza), sicurezza, qualità del sito, bonus, sport, versioni per dispositivi mobili, metodi di pagamento, assistenza clienti.

Analizziamoli nel dettaglio.

Legge e regolamentazione dei casino online in Italia

Il gioco d’azzardo in Italia è regolamentato da diverse leggi e regolamentazioni. La principale legge sul gioco d’azzardo è la legge n. 190 del 2012, nota anche come “Decreto Balduzzi”. Questa legge ha introdotto restrizioni più severe sul gioco d’azzardo, come limiti di orario per le sale da gioco e la pubblicità del gioco.

Inoltre, esiste una serie di regolamentazioni che riguardano il funzionamento delle diverse forme di gioco d’azzardo, come slot machine, scommesse sportive e lotterie. Queste regolamentazioni stabiliscono le condizioni per l’esercizio delle attività di gioco, nonché i requisiti per la sicurezza e la protezione dei giocatori.

Per poter operare in Italia nella legalità, i giochi di casino online devono avere la licenza AAMS, ente che regola il mercato del gioco d’azzardo in Italia. La licenza AAMS attesta che si abbia a che fare con un casino online sicuro, poichè rispettoso delle regolamentazioni e della tutela degli utenti.

I casinò online offrono diverse opzioni di bonus e promozioni per i giocatori. Tra questi ci sono i bonus di benvenuto, che sono offerti ai nuovi giocatori che effettuano il loro primo deposito. Questi bonus possono includere una percentuale del deposito come bonus, giri gratuiti su determinate slot machine o una combinazione delle due opzioni.

Inoltre, i casinò online spesso offrono programmi VIP, che premiano i giocatori più fedeli con bonus e vantaggi esclusivi. Ad esempio, i membri VIP possono avere accesso a eventi speciali, offerte di bonus più alte e un account manager dedicato.

Bonus e Promozioni dei Casino Online per gli utenti

Altri tipi di bonus offerti sui siti casino online includono bonus di ricarica, che premiano i giocatori ogni volta che effettuano un deposito, e bonus settimanali o mensili, che offrono una percentuale del deposito come bonus o giri gratuiti.

È importante leggere attentamente i termini e le condizioni di ogni bonus per capire come funziona e quali requisiti devono essere soddisfatti per riscattarlo. Ad esempio, alcuni bonus potrebbero richiedere un numero minimo di scommesse o un limite di tempo per riscattarlo.

In generale, i bonus e le promozioni sono un’ottima opportunità per i giocatori di aumentare il loro bankroll e ottenere il massimo dalla loro esperienza di gioco. Tuttavia, è sempre importante giocare in modo responsabile e non utilizzare i bonus come una fonte di reddito.

Opzioni di deposito e prelievo nei siti di casino online

I giocatori possono effettuare depositi e prelievi presso i casinò online utilizzando diverse opzioni. I metodi più comuni sono carte di credito/debito, portafogli elettronici come PayPal o Skrill, bonifico bancario e molte altre opzioni locali come PostePay in Italia. È importante verificare che il casinò online scelto supporti il metodo di pagamento preferito e che sia sicuro e affidabile. Inoltre, i tempi di elaborazione delle transazioni possono variare, quindi è importante verificare queste informazioni prima di effettuare un deposito o un prelievo.

App scommesse : scommettere dai tuoi dispositivi mobili

I giocatori possono scommettere da dispositivi mobili utilizzando app o accedendo ai siti casino online ottimizzati per i dispositivi mobili dei casino online. La maggior parte dei casinò online top offre app per dispositivi iOS e Android, ma è importante verificare la disponibilità e la compatibilità con il proprio dispositivo prima di scaricare l’app. La maggior parte delle funzioni e delle opzioni disponibili sul desktop sono disponibili anche sulla versione mobile, rendendo la scommessa da dispositivi mobili un’opzione conveniente e flessibile per i giocatori italiani.

Le migliori app di scommesse per il calcio e altri sport

Giochi disponibili nei casino online Italiani

I casinò online offrono una vasta selezione di giochi, tra cui slot machine, giochi da tavolo come blackjack e roulette, video poker e giochi dal vivo. Ogni casinò online ha la propria selezione unica di giochi, quindi è importante verificare quali giochi sono disponibili prima di registrarsi. Inoltre, è importante verificare la qualità dei giochi e se offrono giochi sviluppati da provider di giochi affidabili.

Il Servizio clienti dei casino online Italiani

Il servizio clienti è un fattore importante da considerare quando si sceglie un casino online italiano. I migliori casinò online offrono un servizio clienti disponibile 24/7 tramite chat dal vivo, telefono o e-mail. Inoltre, è importante verificare se il servizio clienti è disponibile in Italiano e se hanno un team di assistenza qualificato e disponibile a rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione. I migliori siti casino online offrono assistenza in italiano ed altre lingue, per garantire un servizio completo.

Sicurezza e affidabilità dei casino online Italiani

Testare la sicurezza e l’affidabilità dei casinò online italiani è fondamentale per garantire che i giocatori possano giocare in modo sicuro e sicuro. Ci sono diversi fattori da considerare quando si valuta la sicurezza e l’affidabilità di un casinò online, tra cui la regolamentazione, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle transazioni finanziarie e il supporto clienti.

Innanzitutto, è importante verificare se un casinò online sia regolamentato da un’autorità di regolamentazione affidabile, come l’AAMS in Italia. Questo garantisce che il casinò sia sottoposto a rigorosi controlli e che i giocatori siano protetti da norme e regole rigorose. I nuovi casinò online internazionali non operano con licenza AAMS ma seguono i regolamenti di altre giurisdizioni, come Malta, Gibilterra o Curacao, e sono da considerare altrettanto sicuri.

In secondo luogo, la protezione dei dati personali e finanziari dei giocatori è fondamentale. Un buon casinò online utilizzerà tecnologie di crittografia avanzate per proteggere i dati dei giocatori e garantire che le informazioni personali e finanziarie siano al sicuro da accessi non autorizzati.

Inoltre, è importante verificare la sicurezza delle transazioni finanziarie. Un buon casinò online offrirà una vasta gamma di opzioni di pagamento sicure, tra cui carte di credito, portafogli elettronici e bonifici bancari.

Un buon servizio clienti è un segno di un casinò online affidabile e sicuro. Un casinò che offre un supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo, e-mail o telefono, dimostra che è seriamente impegnato nella soddisfazione dei propri clienti.

In conclusione, testare la sicurezza e l’affidabilità dei casinò online italiani è fondamentale per garantire un’esperienza di gioco sicura e soddisfacente. Verificando la regolamentazione, la protezione dei dati personali, la sicurezza delle transazioni finanziarie e il supporto clienti, i giocatori possono essere certi di scegliere un casinò online affidabile e sicuro.

Conclusione

Abbiamo visto come i casinò online offrono una vasta gamma di giochi, dalle slot machine ai giochi da tavolo come blackjack, roulette e baccarat. Questo significa che i giocatori possono godere di una grande varietà di opzioni e scegliere il gioco che più si adatta ai loro gusti.

Inoltre, i casinò online offrono bonus e promozioni esclusive per i loro giocatori, che possono includere bonus di benvenuto, bonus settimanali o mensili, giri gratuiti e molto altro ancora. Questi bonus possono aiutare a aumentare il valore dei depositi dei giocatori e a offrire loro ancora più opportunità di vincere.

Per garantire la sicurezza e la trasparenza delle transazioni finanziarie, i casinò online affidabili offrono una vasta gamma di opzioni di pagamento, tra cui carte di credito, portafogli elettronici e bonifici bancari. Inoltre, i giocatori possono anche essere certi che i loro dati personali e finanziari siano protetti da crittografie avanzate e da procedure di sicurezza rigorose.

Infine, un buon servizio clienti è fondamentale per un’esperienza di gioco soddisfacente. I casinò online affidabili offrono un supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite chat dal vivo, e-mail o telefono, per rispondere a qualsiasi domanda o preoccupazione dei giocatori.

In conclusione, i casinò online possono essere un’ottima opzione per i giocatori che cercano comodità e varietà nei loro giochi di casinò preferiti. Scegliendo un casinò online regolamentato e sicuro, che offra una vasta gamma di giochi, bonus e promozioni, opzioni di pagamento sicure e un servizio clienti di qualità, i giocatori possono essere certi di avere un’esperienza di gioco piacevole e soddisfacente.

Cosa è l’AAMS e perché è fondamentale per il mercato dei casinò online

L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) è un’agenzia governativa italiana responsabile della regolamentazione e del controllo delle attività di gioco d’azzardo in Italia. Questo include giochi online come il poker, le scommesse sportive e i casinò virtuali.

L’AAMS ha il compito di garantire la sicurezza e la trasparenza delle attività di gioco d’azzardo in Italia, nonché di proteggere i giocatori da eventuali frodi e truffe. Per fare ciò, l’AAMS impone regole rigorose per le imprese che offrono servizi di gioco d’azzardo online, inclusi requisiti di licenza e di sicurezza dei dati.

Per poter offrire servizi di gioco d’azzardo online in Italia, un’azienda deve ottenere una licenza dall’AAMS. Questa licenza è valida per 5 anni e può essere rinnovata. Per ottenere la licenza, l’azienda deve dimostrare di avere una solida reputazione e di essere in grado di garantire la sicurezza e la trasparenza delle sue attività.

L’AAMS monitora costantemente il mercato del gioco d’azzardo online in Italia per assicurarsi che le imprese che offrono questi servizi seguano le regole stabilite. In caso di violazione, l’AAMS può revocare la licenza dell’azienda e sanzionarla.

L’AAMS ha anche il compito di proteggere i giocatori dalle dipendenze dal gioco d’azzardo. Questo viene fatto promuovendo un gioco responsabile e fornendo informazioni e risorse per aiutare le persone a gestire il loro gioco d’azzardo in modo sicuro.

In sintesi, l’AAMS gioca un ruolo cruciale nella regolamentazione e nella protezione del mercato del gioco d’azzardo online in Italia. Assicura che le attività di gioco d’azzardo siano sicure, trasparenti e protette dalle frodi e dalle truffe, e protegge i giocatori dalle dipendenze dal gioco d’azzardo.

FAQ

Qual è il miglior sito di casinò online?

La risposta a questa domanda dipende dalle preferenze individuali dei giocatori. Alcuni siti di casinò online sono noti per le loro slot machine, mentre altri hanno una vasta selezione di giochi da tavolo. È importante scegliere un sito di casinò che offra una selezione di giochi che soddisfi i propri interessi e preferenze di gioco.

Quali sono i casinò online che pagano di più?

Non esiste una risposta univoca a questa domanda, poiché i pagamenti possono variare in base ai giochi scelti e alla fortuna del giocatore. Tuttavia, è possibile consultare le percentuali di pagamento dei giochi offerte da ciascun casinò online per avere un’idea dei loro tassi di pagamento generali.

Come scegliere il giusto casinò online?

Per scegliere il giusto casinò online, è importante considerare fattori come la sicurezza e la protezione dei dati personali, la selezione di giochi, i bonus e le promozioni offerte e la qualità del supporto clienti.

Dove giocare a casinò online?

Ci sono molti siti di casinò online disponibili in tutto il mondo. È importante verificare se il sito scelto è autorizzato e regolamentato dalle autorità competenti e se offre un’esperienza di gioco sicura e protetta.