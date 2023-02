Eccellenze campane: mozzarella di bufala e provolone tra i migliori formaggi al mondo

La mozzarella di bufala campana e il provolone del monaco Dop entrano a far parte della classifica dei 100 formaggi migliori del mondo conquistando la Top 50: vere e proprie eccellenze della nostra terra che continuano a deliziare anche i palati più esigenti.

Classifica formaggi migliori al mondo: le eccellenze campane nella top 50

Taste Atlas, una delle guide più affermate nel settore gastronomico con circa cinquantamila esperti dislocati in ogni parte del mondo, ha diffuso la Best Cheeses in the World che premia le eccellenze del settore caseario a livello internazionale, incoronando, tra queste, in particolar modo quelle italiane.

L’Italia domina la classifica guadagnandosi il podio e altre posizioni ai vertici della classifica. Parmigiano Reggiano, gorgonzola piccante e burrata conquistano le prime tre posizioni seguiti da stracchino di Crescenza e mozzarella di bufala campana rispettivamente al sesto e settimo posto. L’oro bianco della nostra Regione è uno dei prodotti più consumati all’estero: anche la Regina Elisabetta ne andava pazza e provvedeva a farsela spedire direttamente dalla Campania.

Fra i primi formaggi del mondo, al 20esimo posto c’è la provola, un’altra specialità del Sud, e al 44esimo posto il provolone del monaco Dop, il prodotto stagionato che racconta i sapori dei Monti Lattari e della penisola sorrentina. Un risultato eccezionale considerando i numeri importanti e i territori immensi nei quali operano le realtà che fanno parte della graduatoria internazionale.

“Dobbiamo fare i complimenti a tutta la nostra filiera. Il lavoro di allevatori, produttori e rivenditori consente al Provolone del Monaco Dop di essere fra i formaggi più amati. Importante anche il ruolo della ristorazione e del turismo gastronomico che ha contribuito ad aumentarne la fama” – spiegano il presidente Giosuè De Simone e il direttore scientifico Vincenzo Peretti.